Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Черном море
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке и атаки ВСУ в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Глава МИД Египта Бадр Абдельати
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Министры призвали активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Отдельно Сергей Лавров рассказал Бадру Абдельати об усложнении обстановки в Черном море, где участились атаки ВСУ на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Они согласились продолжать сотрудничество для укрепления торгово-экономических связей между странами.