Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Черном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке и атаки ВСУ в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Египта Бадр Абдельати

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Глава МИД Египта Бадр Абдельати

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Министры призвали активизировать дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Отдельно Сергей Лавров рассказал Бадру Абдельати об усложнении обстановки в Черном море, где участились атаки ВСУ на гражданские суда и энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Они согласились продолжать сотрудничество для укрепления торгово-экономических связей между странами.