Иран задержал индийский танкер в Ормузском проливе
Иран остановил в Ормузском проливе индийский танкер HAANA по южному маршруту около берегов Омана. Об этом сообщает «Фарс».
При этом за последние 24 часа движения судов по этому маршруту не было зафиксировано, сообщила иранская сторона. Индийское судно, по данным MarineTraffic, до сих пор находится в акватории Ормуза. Танкер используется для перевозки сжиженного газа и направляется в Катар.
Самая узкая часть Ормузского пролива прилегает к Оману на юге и к Ирану — на севере. 8 июля возобновилось вооруженное противостояние США и Ирана. С 14 июля американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует Ормузский пролив. Иран и Оман обсуждают условия свободного судоходства через пролив.
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 12 июля 2026 года объявил о закрытии прохода судов через Ормузский пролив до окончания вмешательства США в регионе, а ранее, 11 июня 2026 года, штаб военного командования Ирана заявил о закрытии пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов из-за атак США по иранской территории. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 11 июля 2026 года должен был обсудить ситуацию с регулированием Ормузского пролива с делегацией Омана. До этого, 25 июня 2026 года, КСИР заявлял, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по официально утвержденным Ираном маршрутам. 20 июня 2026 года Иран объявил о запрете на проход судов через Ормузский пролив в ответ на удары израильской армии по Ливану.