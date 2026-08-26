Иран задержал индийский танкер в Ормузском проливе

Иран остановил в Ормузском проливе индийский танкер HAANA по южному маршруту около берегов Омана. Об этом сообщает «Фарс».

При этом за последние 24 часа движения судов по этому маршруту не было зафиксировано, сообщила иранская сторона. Индийское судно, по данным MarineTraffic, до сих пор находится в акватории Ормуза. Танкер используется для перевозки сжиженного газа и направляется в Катар.

Самая узкая часть Ормузского пролива прилегает к Оману на юге и к Ирану — на севере. 8 июля возобновилось вооруженное противостояние США и Ирана. С 14 июля американские силы начали блокировать иранские порты. Иранская сторона заявляла, что именно она контролирует Ормузский пролив. Иран и Оман обсуждают условия свободного судоходства через пролив.