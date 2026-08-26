ВС РФ поразили в порту Измаил сухогруз и резервуары с топливом для ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по порту Измаил в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ. В течение среды российские войска продолжали удары по морским судам и портовой инфраструктуре, используемой для снабжения Вооруженных сил Украины.

С помощью ударных беспилотных летательных аппаратов был поражен сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения. Также уничтожены три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ), и объекты портовой инфраструктуры, служившие для разгрузки военных грузов.

25 августа подразделения ВС России поразили в порту Южный два сухогруза с военными грузами и резервуары с топливом в порту Черноморск.