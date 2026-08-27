На основе данных о штрафах «Сбер» и 2ГИС начнут предупреждать водителей об опасных участках дорог

«Сбер» и 2ГИС совместно разработали новый инструмент отслеживания участков дороги, на которых водители когда-то нарушили ПДД. Об этом “Ъ” рассказали в «Сбере». Так называемая карта штрафов появится в геосервисе уже осенью. В основе решения лежат данные 2ГИС о камерах на дорогах и данные «Сбера» об уплате штрафов.

По задумке разработчиков, в сервисе будут отображаться нарушения, зафиксированные разными типами камер, которые контролируют скорость, соблюдение разметки, наезд на выделенные полосы общественного транспорта, несоблюдение правил остановки и проезда перекрестков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации о штрафах, уплаченных через сервисы «Сбера» за последний год.

Сейчас, чтобы информация о нарушениях появилась на «карте штрафов», водителю нужно в разделе «Авто» в приложении «Сбера» добавить автомобиль, где информация о начислениях будет отображаться автоматически. В будущем «Сбер» и 2ГИС также планируют интегрировать возможность уплаты штрафов сразу в приложение 2ГИС через SberPay. В компании уточняют, что сервисы не обмениваются информацией о размере штрафа или условиях его уплаты, а доступ к данным каждого пользователя есть только у него самого.

Варвара Полонская