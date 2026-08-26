Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Бадру Гунба с Днем признания независимости республики. Господин Путин также передал ему и всем жителям республики наилучшие пожелания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также поздравил господина Гунба и отметил высокий уровень отношений между странами. В ответ президент Абхазии выразил признательность за решение руководства России в 2008 году о признании независимости республики.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это решение в обращении огласил Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший должность президента России. Независимость республик также признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия и другие государства.