Движение маломерных судов по Туре вновь разрешили в Тюмени и Тюменском округе
Движение маломерных судов по реке Туре вновь разрешено в Тюмени и Тюменском округе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ
«Запрет движения маломерных судов по реке Туре, вводившийся на период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком, отменен»,— говорится в сообщении.
По данным бота «Паводок.Инфо», в настоящее время уровень Туры в Тюмени составляет 766 см (критический уровень — 850).