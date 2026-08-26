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Движение маломерных судов по Туре вновь разрешили в Тюмени и Тюменском округе

Движение маломерных судов по реке Туре вновь разрешено в Тюмени и Тюменском округе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

«Запрет движения маломерных судов по реке Туре, вводившийся на период действия режима чрезвычайной ситуации в связи с паводком, отменен»,— говорится в сообщении.

По данным бота «Паводок.Инфо», в настоящее время уровень Туры в Тюмени составляет 766 см (критический уровень — 850).

Полина Бабинцева

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