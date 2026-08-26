Динозавры «показались» на выставке-продаже

В Москве проходит распродажа динозавров. Приобрести древние скелеты можно в галерее на Якиманке, там открылась выставка окаменелостей и останков. Главный экспонат — скелет пситтакозавра или «попугайного ящера». Ему больше 125 млн лет, высота — около 160 см. Как утверждается в каталоге, сохранность 95%, редкий показатель даже для музейных экспонатов. Стоит такой экземпляр 12,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Кроме того, в экспозиции есть скелет пернатого динозавра анхиорниса, скелет пещерного медведя в полный рост, парные бивни мамонта из вечной мерзлоты Якутии, окаменелости с яйцами динозавров и метеориты, в том числе фрагмент экземпляра из Челябинска. Насколько редки такие лоты? “Ъ FM” спросил об этом у палеонтолога Ярослава Попова:

«Пситатозавры сами по себе выглядят довольно симпатично, они являются древними родственниками знаменитых трицератопсов. Думаю, такой лот к тому же относительно компактный. Наверное, если у кого-то очень много денег и при этом есть мечта получить динозавра, то пситтакозавр станет хорошим вариантом.

Дромеозавры, скорее всего, китайские, такие находки не единичны. Но целый динозавр — это редкость, безусловно. Что касается пещерных медведей, они тоже крайне редко попадаются в виде целых скелетов. Так, экземпляр, который находится в Дарвиновском музее, собран из нескольких особей. Я подозреваю, что скорее всего на выставке-продаже будет тоже такой же скелет.

Если говорить про условия хранения, то если речь про что-то, что уже окаменело и пролежало десятки миллионов лет, то оно и дальше полежит. Нужен адекватный уровень влажности, чтобы, с одной стороны, все это не покрылось плесенью, а с другой, чтобы не потрескалось. То есть если, условно говоря, скелет у батареи не ставить, будет всё нормально».

Палеонтологические находки в последние несколько лет перешли в разряд предметов роскоши. В июле этого года скелет тираннозавра Гаса ушел с молотка за рекордные $50,1 млн. Покупатель до сих пор неизвестен, как и то, где хранится лот. В прошлом году скелет молодого цератозавра продали на аукционе за $30,5 млн, впятеро дороже эстимейта.

Впрочем, в качестве инвестиции такие покупки не оправданны, считает независимый эксперт по аукционам Александр Куранчев:

«Такие предметы крайне редко выставляются на продажу. Все они, конечно, найдут покупателя, потому что это музейные вещи.

Что касается стоимости, то даже эта миллионная оценка достаточно невелика для такого экземпляра и уровня его сохранности. Это идеальная сохранность. Посмотрим, как это будет реализовано. Понятно, что просто его поставить в кладовку или в угол не годится.

При этом такие лоты в общем-то не находят аукционного интереса, не так много коллекционеров ими интересуются. Поэтому скорее всего они ставятся по определенной цене, и если таковая находит покупателя, то они реализуются. Но инвестиционной привлекательности такие предметы не имеют из-за того, что все-таки они очень низколиквидны. Требуется очень серьезная подготовка для их продажи и очень серьезный поиск серьезных покупателей».

Как отмечают юристы, в России обращение с такими находками регулируется законом «О недрах» и требует согласования с государством. Выставка динозавров в Москве продлится до 30 октября.

Анжела Гаплевская