Крупнейший контейнерный оператор MSC остановил перевозки в Новороссийск

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Co (MSC) приостановил прием новых заявок на перевозку грузов в российский порт Новороссийск. Причиной стала атака БПЛА на судно компании MSC ULSAN III. Об этом говорится в уведомлении для клиентов MSC, пишет Bloomberg.

MSC не раскрыла подробностей инцидента. При этом перевозчик заявил, что следит за ситуацией, и порекомендовал клиентам на время ограничений обращаться в российское представительство для поиска альтернативных маршрутов для экспорта и импорта. После стабилизации обстановки компания планирует возобновить еженедельные рейсы.