Скончался создатель первых выставок андеграунда в Екатеринбурге Лев Хабаров

На 77-м году жизни умер известный екатеринбургский художник и педагог Лев Хабаров. Об этом сообщил Музей андеграунда.

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Фото: Музей андеграунда Лев Хабаров

Фото: Музей андеграунда

«Его вклад в культуру и искусство свердловского андеграунда, а также в современное искусство Екатеринбурга сложно недооценить. На протяжении жизни Лев Леонидович не только сам занимался живописью, но и стал проводником в мир искусства для многих людей. Это была его миссия»,— говорится в сообщении.

Лев Хабаров преподавал в Свердловской вечерней художественной школе имени П. П. Хожателева с 1984 по 1995 год, впоследствии возглавил ее. Среди его учеников — художники Н. Предеин, Н. Гольдер, М. Ильин, М. Анатолий, В. Оборотистов, Е. Гладышева, В. Романов, Л. Чупрякова. В конце1980-х Хабаров стал одним из инициаторов первых в Свердловске выставок андеграунда.

«Он организовал Экспериментально-художественное объединение (ЭХО), стал соорганизатором «Суриковской выставки» (1987), хотя именовал себя скромно — "администратор"»,— сообщили в музее.

В последующие годы Лев Хабаров организовал выставку на улице Сакко и Ванцетти, 23-25, и договорился с городскими властями о том, чтобы целый год андеграунд был представлен по адресу Ленина,11, на «Станции вольных почт». После распада СССР он возглавлял клуб художников «Б-17» и до последних дней руководил собственной художественной студией на Пушкина, 4.

Произведения Льва Хабарова хранятся в коллекции Музея андеграунда и представлены на постоянной выставке. Его картина «Пейзаж» (1999) была использована для обложки каталога музея. В 2025 году музей провел персональную выставку Льва Хабарова «Эхо андеграунда», приуроченную к его 75-летию.

Полина Бабинцева