Пэрис Джексон выпустила второй альбом «Happiest Day of My Life»

В новом альбоме «Happiest Day of My Life» дочь Майкла Джексона Пэрис обратилась к демонам своей юности, заручившись продюсерской помощью Линды Перри и выбрав в качестве источника вдохновения альтернативную музыку 1990-х.

Имея в жизненном багаже серьезные душевные травмы и сочинительскую зрелость, в новом альбоме «Happiest Day of My Life» («Самый счастливый день моей жизни») Пэрис Джексон обратилась к альтернативе 1990-х. Рассерженный тинейджер, переживший боль и прятавшийся где-то внутри, получил голос в новых песнях. Его хочется сравнивать не с Долорес О’Риордан из The Cranberries, а с Кортни Лав.

Подробнее — в материале «Ъ» «В зените травмы».