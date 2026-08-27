Вандализм общего режима

Прокурор запросил реальные тюремные сроки для троих петербуржцев, повредивших «Блокадный трамвай», на защиту которого позже встал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Один из молодых людей, помимо всего, справил нужду с крыши вагона, а все происходящее снималось на видео. Следствие усмотрело в поступке реабилитацию нацизма. Защита настаивает, что объект не является символом воинской славы, что, соответственно, влияет на строгость наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник «Блокадный трамвай» у выезда из трамвайного парка на пр. Стачек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Памятник «Блокадный трамвай» у выезда из трамвайного парка на пр. Стачек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В городском суде Санкт-Петербурга во время прений по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) прокуратура запросила для Михаила Дмитриева и Ивана Трунова по четыре года в колонии общего режима, а Анатолию Семенову — три года. Обвинение также настаивает на запрете заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в сети. Все трое оказались на скамье подсудимых из-за ночной прогулки в июле прошлого года, кульминацией которой стало надругательство над памятником «Блокадный трамвай» на месте бывших противотанковых заграждений на проспекте Стачек в Кировском районе.

Тогда приятели оторвали табличку и два прожектора у сооружения, а один из них справил нужду с крыши вагона на асфальт. Остальные снимали происходящее на смартфоны и выложили в интернет.

После инцидента глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад в центральный аппарат ведомства о ходе дела и установленных обстоятельствах.

Ранее фигуранты не признавали вину, утверждая, что не знали о мемориальном статусе вагона. Сторона защиты опирается на заключения экспертов, которые отрицают, что данный объект — это памятник воинской славы. Согласно их показаниям, трамвай не значится в реестре объектов культурного наследия КГИОП, а его установка была приурочена к 66-летию снятия блокады и 100-летию трамвайного движения в Петербурге. Эксперты подчеркивали, что это не монумент, а элемент городской среды гражданского назначения.

Гособвинение настаивает: подсудимые учились в школе и даже имеют высшее образование, чтобы не разбираться в таких вещах.

Представитель «Горэлектротранса», выступивший потерпевшим, поддержал позицию прокуратуры, назвав доводы оппонентов несостоятельными. Трамвай, по его мнению, очевидно является символом воинской славы: на постаменте размещены фотографии, надписи, цветы, а сам монумент стоит в Кировском районе, где учились сам фигуранты. А один из подсудимых, отметил работник предприятия, даже является внуком блокадницы. Ущерб трамваю «Горэлектротранс» как владелец транспорта оценил примерно в 200 тыс. рублей. Прения, на которых должны выступить сторона защиты и обвиняемые с последним словом, запланированы на 1 сентября.

Андрей Кучеров