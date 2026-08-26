Выручка «Черкизово» по МСФО за полгода превысила 141 млрд рублей
В первом полугодии выручка производителя мясной продукции «Черкизово» выросла на 3,5% год к году и составила 141,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла в семь раз, до 10,1 млрд руб. против 1,4 млрд руб. за тот же период в 2025 году. Это следует из отчетности компании по МСФО.
Совокупный объем продаж группы упал на 1% год к году, до 656 тыс. т. при сокращении экспорта на 10%. В группе «Черкизово» пояснили, что к этому привели приостановка аккредитаций российских предприятий в Китае, снижение цен на импортную продукцию из-за укрепления рубля. Цены на свинину в первом полугодии в России упали до минимума за несколько лет. При этом компания перенаправила экспортные объемы в розничный канал, что способствовало росту средней выручки на т. на 4,5% год к году.
Валовая прибыль увеличилась на 14,4%, до 43,1 млрд руб., операционная прибыль — на 31,8%, до 22,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,7%, до 27,2 млрд руб. В первом полугодии компания сократила инвестиционную программу на 18,9%, до 8,6 млрд руб. Это в том числе повлияло на рост свободного денежного потока до 11,3 млрд руб., в первом полугодии 2025 года он составлял -2,8 млрд руб.
Группа «Черкизово» производит свинину, мясо птицы и индейки, выпускает продукцию мясопереработки. Компания управляет 15 птицеводческими комплексами, 20 свинокомплексами, 13 предприятиями по переработке мяса.
В 2025 году скорректированная чистая прибыль «Черкизово» по МСФО снизилась на 4,4% и составила 19,5 млрд руб. из-за роста чистых процентных расходов (с 11,3 млрд руб. в 2024 году до 19,5 млрд руб. в 2025 году) на фоне высокой стоимости заемных средств. В этих условиях группа сократила капитальные затраты на 33,1%, до 24,3 млрд руб., сосредоточившись на высокодоходных и стратегических проектах.
В частности, в 2025 году группа завершила модернизацию площадок по выращиванию бройлеров в Челябинской области, вложив в проект 4,2 млрд руб., и направила 6,2 млрд руб. на расширение производства мяса птицы в Алтайском крае. Компания также произвела рекордный объем мяса бройлеров — 1,1 млн тонн (в живом весе), а с учетом объемов свинины (336 тыс. тонн) и индейки (82 тыс. тонн) суммарно произвела более 1,5 млн тонн мяса в живом весе.
По итогам шести месяцев 2025 года группа «Черкизово» получила консолидированную чистую прибыль в 6,9 млрд руб., что на 57% меньше, чем за первое полугодие 2024 года (16 млрд руб.). Выручка за тот же период выросла на 9,8% — до 136,8 млрд руб., что было обусловлено увеличением производства на 4,5% и ростом цен на 5,2%, несмотря на снижение стоимости куриного мяса на 5,1%, компенсированное ростом цен на свинину и индейку на 11,9% и 6,3% соответственно.