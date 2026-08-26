Выручка «Черкизово» по МСФО за полгода превысила 141 млрд рублей

В первом полугодии выручка производителя мясной продукции «Черкизово» выросла на 3,5% год к году и составила 141,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль выросла в семь раз, до 10,1 млрд руб. против 1,4 млрд руб. за тот же период в 2025 году. Это следует из отчетности компании по МСФО.

Совокупный объем продаж группы упал на 1% год к году, до 656 тыс. т. при сокращении экспорта на 10%. В группе «Черкизово» пояснили, что к этому привели приостановка аккредитаций российских предприятий в Китае, снижение цен на импортную продукцию из-за укрепления рубля. Цены на свинину в первом полугодии в России упали до минимума за несколько лет. При этом компания перенаправила экспортные объемы в розничный канал, что способствовало росту средней выручки на т. на 4,5% год к году.

Валовая прибыль увеличилась на 14,4%, до 43,1 млрд руб., операционная прибыль — на 31,8%, до 22,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 37,7%, до 27,2 млрд руб. В первом полугодии компания сократила инвестиционную программу на 18,9%, до 8,6 млрд руб. Это в том числе повлияло на рост свободного денежного потока до 11,3 млрд руб., в первом полугодии 2025 года он составлял -2,8 млрд руб.

Группа «Черкизово» производит свинину, мясо птицы и индейки, выпускает продукцию мясопереработки. Компания управляет 15 птицеводческими комплексами, 20 свинокомплексами, 13 предприятиями по переработке мяса.