Широтной магистрали добавили значения

Правительство РФ отнесло реализацию концессионного соглашения по строительству и эксплуатации II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге к мероприятиям общегосударственного значения. Придать проекту такой статус Смольный предлагал еще в июне 2025 года, рассчитывая на более гибкое использование федеральных и региональных средств. При этом новое решение само по себе не увеличивает уже предусмотренное федеральное финансирование: на эти цели из федерального бюджета должно поступить 90 млрд рублей. Строительство основных участков началось весной 2026 года, завершить их планируется поэтапно в 2029–2031 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Распоряжение о новом статусе опубликовано 26 августа. Оно касается реализации концессионного соглашения по созданию и эксплуатации платной ШМСД, заключенного Петербургом в ноябре 2024 года с ООО «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), входящим в «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

Статус мероприятия общегосударственного значения меняет механизм федерального софинансирования. Согласно правилам предоставления субсидий из федерального бюджета, для отдельных мероприятий такого статуса федеральная доля при софинансировании капитальных вложений может быть установлена выше обычного предельного уровня, но не более 99%. Конкретный объем федерального участия при этом определяется отдельным решением. Присвоение ШМСД нового статуса не означает автоматического увеличения федеральной доли в проекте.

Предложение придать магистрали статус мероприятия общегосударственного значения прозвучало еще в июне 2025 года. Тогда губернатор Александр Беглов на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом говорил, что это необходимо «для оптимального использования региональных и федеральных бюджетных средств». К этому моменту основные параметры федерального участия уже были определены.

Федеральный бюджет должен направить Петербургу на II–IV этапы ШМСД 90 млрд рублей в 2027–2030 годах: 2,5 млрд в 2027 году, 25 млрд в 2028-м, 32,5 млрд в 2029-м и 30 млрд в 2030-м. При этом стоимость проекта в разных официальных документах различается. В рамках ПМЭФ-2026 стоимость II–IV этапов ШМСД оценивалась в 241,26 млрд рублей. Из этой суммы 90 млрд рублей приходится на федеральный бюджет, около 69,2 млрд — на Петербург, еще 82,05 млрд должны составить внебюджетные средства. В федеральном перечне мероприятий дорожной деятельности, утвержденном правительством РФ в марте 2026 года, стоимость строительства указана на уровне 246,22 млрд, почти на 5 млрд выше. Причины расхождения в публичных документах не разъяснялись.

В том же федеральном перечне срок ввода объекта обозначен 2030 годом. Петербург при этом говорит о поэтапном вводе II–IV этапов в 2029–2031 годах. На 2026 год в городском бюджете непосредственно на ШМСД предусмотрено 28 млрд. Еще 5,5 млрд Петербург планирует предоставить АО «ЗСД» на подготовку территории между Союзным проспектом и КАД.

Концессионное соглашение охватывает 14,1 км основного хода ШМСД от Витебского проспекта до КАД. Магистраль будет шестиполосной, расчетная скорость движения составит до 120 км/ч, предполагаемая интенсивность — до 100 тыс. автомобилей в сутки. Около 76% дороги в условиях плотной городской застройки пройдет по эстакадам. Проезд будет платным, взимание платы предполагается организовать по системе free flow, без шлагбаумов, с расчетом стоимости в зависимости от пройденного расстояния и класса автомобиля. Размер будущего тарифа пока не объявлялся.

Строительство II–IV этапов перешло в активную фазу в 2026 году. В марте ШМСС заключила договор с АО «Бамтоннельстрой-Мост» на строительство трех этапов магистрали. Тогда же Госстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа — почти двухкилометрового участка от Витебской развязки до Софийской улицы. 31 марта старт работ по видеосвязи дал президент Владимир Путин. Второй этап планируется завершить в 2029 году.

Центральным и наиболее сложным объектом станет новый разводной мост через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Разрешение на строительство этого участка было получено в мае. Генподрядчиком выступает АО «Дороги и мосты» группы «Нацпроектстрой». Для участка предстоит возвести 410 опор, длина разводного пролета составит 60,1 м. Завершение этапа предусмотрено концессионным соглашением в 2031 году.

По данным комитета по инвестициям Петербурга на 19 августа, государственная экспертиза документации, необходимой для реализации проекта и подготовки территории II–IV этапов, была завершена.

Первый этап ШМСД, Витебская развязка ЗСД, строился отдельно и был открыт в декабре 2024 года. В ноябре того же года глава ВТБ Андрей Костин оценивал вложения в объект в 43 млрд рублей. К марту 2026 года, по данным комитета по инвестициям, по развязке было совершено более 6 млн проездов.

Всего проект предполагает шесть этапов. Первые четыре располагаются в Петербурге, пятый и шестой должны продолжить трассу по территории Ленинградской области. В перспективе ШМСД должна сформировать непрерывную скоростную связь между ЗСД, восточными районами Петербурга, КАД и дорожной сетью Ленинградской области. В Смольном рассчитывают, что магистраль перераспределит часть транзитного потока из центра города и снизит нагрузку на существующие улицы и переправы через Неву. В частности, новый мост должен частично разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского.

Бюджетное участие в проекте не заканчивается финансированием строительства. Концессионная модель предусматривает механизм минимального гарантированного дохода. Так, если поступлений от эксплуатации платной дороги окажется недостаточно для покрытия предусмотренных соглашением инвестиционных и эксплуатационных расходов концессионера, Петербург будет компенсировать часть недостающей суммы. Ранее сумма оценивалась примерно в 71,7 млрд рублей таких выплат, преимущественно до 2047 года. В дальнейшем, согласно расчетам, выручка от эксплуатации дороги должна превысить уровень минимального гарантированного дохода, после чего часть средств должна поступать городу. Актуализированные параметры финансовой модели после начала строительства публично не раскрывались.

Полина Пучкова