Опубликованы более 40 тыс. дополнительных материалов к школьному курсу истории
Российское военно-историческое общество обновило раздел «Учителю и ученику» на портале История.РФ, заявила программный директор организации Александра Коновченко. Теперь раздел содержит более 40 тыс. дополнительных материалов к единым государственным учебникам по истории и обществознанию. Это тысячи текстов, видео и аудиолекций, уточнила она на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
«Особо хочу отметить тесты, которые в случае ошибки потом разъясняют правильные варианты ответов, а также презентации, в подготовке которых нам помогали специалисты МГУ»,— сказала госпожа Коновченко.
Напомним, с 1 сентября школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников по истории с 5-го по 11-й класс. Также в этом году в школах появятся учебники по обществознанию под редакцией экс-президента Дмитрия Медведева для 9-го и 10-го классов, а с 1 сентября 2027 года — учебник для 11-го класса.
Федеральный перечень учебников для школьного образования был утвержден Министерством просвещения России 3 августа 2026 года. В этот список вошли учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, а также учебники по истории для 5–9-х классов, разработанные под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского.
Преподавание по учебникам обществознания под редакцией Дмитрия Медведева начнется с 1 сентября 2026 года. Единые учебники по всеобщей истории и истории России под редакцией Владимира Мединского начали поступать в школы еще в 2023 году, а для 8–9-х классов их введут с 1 сентября 2026 года.
С 1 сентября 2026 года задания ОГЭ по истории для девятиклассников будут приведены в соответствие с новыми едиными государственными учебниками, чтобы экзамен опирался только на изученную программу. В третье издание учебников по истории для 11-го класса под редакцией Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова были включены такие события, как теракт в «Крокусе» и попытка прорыва Вооруженных сил Украины к Курской АЭС.