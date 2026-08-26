Опубликованы более 40 тыс. дополнительных материалов к школьному курсу истории

Российское военно-историческое общество обновило раздел «Учителю и ученику» на портале История.РФ, заявила программный директор организации Александра Коновченко. Теперь раздел содержит более 40 тыс. дополнительных материалов к единым государственным учебникам по истории и обществознанию. Это тысячи текстов, видео и аудиолекций, уточнила она на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Особо хочу отметить тесты, которые в случае ошибки потом разъясняют правильные варианты ответов, а также презентации, в подготовке которых нам помогали специалисты МГУ»,— сказала госпожа Коновченко.

Напомним, с 1 сентября школьники будут изучать историю по единой государственной линейке учебников по истории с 5-го по 11-й класс. Также в этом году в школах появятся учебники по обществознанию под редакцией экс-президента Дмитрия Медведева для 9-го и 10-го классов, а с 1 сентября 2027 года — учебник для 11-го класса.

Иван Тяжлов