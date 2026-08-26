Умер звезда фильма «Один дома» и исполнитель роли Пеннивайза в «Оно» Тим Карри

Британский актер и певец Тим Карри умер в возрасте 80 лет. О его смерти сообщил портал TMZ. В 2012 году актер перенес обширный инсульт, после чего передвигался в инвалидной коляске и практически не снимался, продолжая работать в озвучании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тим Карри Фото: Chip East XX / TC / Reuters «Три мушкетера» (1993) Фото: Caravan Pictures Мини–сериал «Оно» (1990) Фото: Green / Epstein Productions «Воссоединение семейки Аддамс» (1998) Фото: Fox Family Films «Один дома 2» (1992) Фото: 20th Century Fox Film Corporation Следующая фотография 1 / 5 Тим Карри Фото: Chip East XX / TC / Reuters «Три мушкетера» (1993) Фото: Caravan Pictures Мини–сериал «Оно» (1990) Фото: Green / Epstein Productions «Воссоединение семейки Аддамс» (1998) Фото: Fox Family Films «Один дома 2» (1992) Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Тим Карри родился 19 апреля 1946 года в Граппенхолле, графство Чешир, Англия. Карьеру начал на театральной сцене. Первым профессиональным успехом стала лондонская постановка мюзикла «Волосы». Там он познакомился с Ричардом О'Брайеном, который написал для Карри роль доктора Франк-эн-Фуртера в мюзикле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1973 год).

Экранизация «Шоу ужасов» в 1975 году (режиссер Джим Шарман) стала для Карри дебютом на большом экране, до этого у него было несколько небольших ролей на ТВ. Фильм со временем приобрел статус культового, а в 2005 году был включен в Национальный реестр фильмов США Библиотекой Конгресса. Спустя около 50 лет «Шоу ужасов Рокки Хоррора» продолжает идти в ограниченном прокате.

За свою карьеру Тим Карри сыграл более 240 ролей, включая кино, ТВ и работы в озвучании. Наиболее известен отрицательными ролями: Пеннивайз в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно» 1990 года, Повелитель Тьмы в «Легенде» Ридли Скотта 1985 года и консьерж мистер Гектор в «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992 год).

Продолжал активно сниматься до 2012 года, когда перенес обширный инсульт. После этого Карри в основном играл небольшие камео и продолжал работать в озвучании и дубляже. В 2025 году актер выпустил книгу мемуаров под названием «Бродяга». В том же году он появился в документальном фильме «Странное путешествие: История ужасов Рокки». Карри также выпустил три студийных рок-альбома: Read My Lips (1978 год), Fearless (1979 год) и Simplicity (1981 год).

Евгений Белоусов