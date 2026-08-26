США ввели санкции против британской пропалестинской организации Palestine Action
Минфин США ввел санкции против британской пропалестинской организации Palestine Action и международной Masar Badil, которая действует в Бельгии, Бразилии, Германии, Испании и Канаде. Это следует из данных на сайте ведомства.
Санкции также введены против итальянской организации Autistici/Inventati, которая бесплатно предоставляет правозащитникам услуги по шифрованию онлайн-коммуникации. США считают все три организации террористическими.
«Политическому терроризму нет места в нашем обществе, и мы будем продолжать перекрывать финансовые каналы этих группировок, пока они не будут ликвидированы»,— отметил министр финансов США Скотт Бессент.
Palestine Action была образована в 2020 году. Правительство Великобритании в 2025 году объявило организацию террористической. Поводом стал инцидент, когда активисты группировки облили красной краской военные самолеты королевских ВВС на авиабазе Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.
В апреле 2026 года германская страховая компания Allianz подала иск в британский суд против шести активистов пропалестинской группировки Palestine Action, требуя компенсации убытков на сумму ?400 тыс. за повреждение их офисов в Великобритании. Ранее, в октябре 2024 и марте 2025 года, активисты Palestine Action провели акции у штаб-квартиры Allianz в Лондоне и офиса в Гилфорде, протестуя против страхования британского подразделения израильской оборонной фирмы Elbit Systems, и нанесли надписи красной краской на здания.
Власти Великобритании внесли Palestine Action в список запрещенных организаций 5 июля 2025 года, после чего членство в ней и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. В декабре 2025 года британская полиция арестовала шведскую активистку Грету Тунберг в Лондоне за плакат с названием Palestine Action, которую она держала на пропалестинской акции протеста. Активисты Palestine Action в июне 2025 года ворвались на крупнейшую британскую авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолета, распылив на них красную краску.