США ввели санкции против британской пропалестинской организации Palestine Action

Минфин США ввел санкции против британской пропалестинской организации Palestine Action и международной Masar Badil, которая действует в Бельгии, Бразилии, Германии, Испании и Канаде. Это следует из данных на сайте ведомства.

Санкции также введены против итальянской организации Autistici/Inventati, которая бесплатно предоставляет правозащитникам услуги по шифрованию онлайн-коммуникации. США считают все три организации террористическими.

«Политическому терроризму нет места в нашем обществе, и мы будем продолжать перекрывать финансовые каналы этих группировок, пока они не будут ликвидированы»,— отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Palestine Action была образована в 2020 году. Правительство Великобритании в 2025 году объявило организацию террористической. Поводом стал инцидент, когда активисты группировки облили красной краской военные самолеты королевских ВВС на авиабазе Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.