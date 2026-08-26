Альфа-банк сохранил лидерство в рейтинге лучших банков для миллионеров по версии Forbes. А-Клуб включен в высшую категорию — «платина». Издание отметило инвестиционную линейку, которая пополнилась стратегиями доверительного управления с вложениями в промышленные парки и недвижимость, цифровыми финансовыми активами на вино и на прогноз движения ставки, услугой advisory для семейных офисов. Отдельное направление, которое активно развивает А-Клуб, — структурирование крупного частного капитала. Здесь банк работает с закрытыми паевыми фондами, личными фондами и страховой оболочкой.

Объем рублевых депозитов в банках Грузии вырос на треть за месяц и вплотную подобрался к отметке в 100 млн лари. Это более 3 млрд руб. по текущему курсу. Таковы данные Нацбанка страны. В годовом выражении показатель вырос в полтора раза. До рекорда пока далеко. В прошлом марте объем рублевых депозитов в грузинских банках превышал 121 млн лари.

Сервис проверки истории авто «Автотека» совместно с международной компанией «Аудатэкс» расширил данные в отчетах, добавив расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненного на территории Казахстана и Белоруссии, сообщили в «Авито авто». Обновленный функционал поможет покупателям получить более полные сведения об автомобилях, которые эксплуатировались или ремонтировались в этих странах.