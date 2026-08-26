«Впереди очередная развилка»
Дмитрий Дризе — об интригах вокруг Украины
Орден Свободы и тайный визит. Владимир Зеленский наградил Илона Маска высшей наградой Украины, которую могут получить иностранные граждане. На этом фоне мировые СМИ продолжают обсуждать итоги поездки в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклифа. В России и США на сегодня отказываются раскрывать истинные цели краткой командировки высокого американского представителя. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее попыткой возобновить переговорный процесс.
Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ
Илон Маск удостоен ордена Свободы за заслуги перед Украиной. Это высшая награда страны, которая может быть вручена иностранным гражданам. Обычно ее получают главы государств и правительств, а также крупные меценаты. Указ подписал Владимир Зеленский в дни государственного праздника — Дня независимости республики, что также придает всему этому действу дополнительную значимость.
Новость не то чтобы затмила собой визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклифа, но, скажем так, не прошла незамеченной мировыми СМИ. По логике вещей, самый богатый человек Земли свой орден действительно заслужил. Starlink очень помог и помогает вооруженным силам Украины. Сейчас Киев пытается уговорить Илона Маска и Дональда Трампа снять ограничения на использование системы уже на территории России. Пока с этим не очень получается — разрешение не выдано.
Понятно, что все это будет воспринято Москвой как еще большее втягивание США в боевые действия. Украинские средства поражения будут только точнее в этом случае. Зеленский также просит дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Однако и здесь царит полная неопределенность. В результате отношения Украины и США сейчас переживают очередной непростой период.
И вот на таком фоне Москву неожиданно посещает директор ЦРУ. Дональд Трамп при этом вновь заговорил о мире, но теперь глава Белого дома более осторожен, чем раньше. «Может быть, что-то и получится», — таков его посыл.
К слову, Владимир Зеленский озвучил новый план урегулирования из 20 пунктов. В России его сходу отвергли, поэтому в подробности вникать нет смысла. Так можно предположить, что впереди очередная развилка: если договориться в очередной раз не удается, тогда и Starlink разрешат, и ракеты Киев получит, и «адские» антироссийские санкции вступят в силу, пусть и не в полной мере. Уж не с этим ли приезжал в РФ Джон Рэтклифф? Мол, вот — наш аргумент, а вы нам передайте ваши условия.
Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что все эти события связаны между собой: и орден, и визит, полутона и намеки. Есть явное желание сторон найти мирное решение. Другой вопрос: получится ли? Оптимизма на этот счет немного (по традиции). По крайней мере, военная составляющая является сейчас основным фактором.