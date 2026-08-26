«Впереди очередная развилка»

Орден Свободы и тайный визит. Владимир Зеленский наградил Илона Маска высшей наградой Украины, которую могут получить иностранные граждане. На этом фоне мировые СМИ продолжают обсуждать итоги поездки в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклифа. В России и США на сегодня отказываются раскрывать истинные цели краткой командировки высокого американского представителя. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее попыткой возобновить переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Илон Маск удостоен ордена Свободы за заслуги перед Украиной. Это высшая награда страны, которая может быть вручена иностранным гражданам. Обычно ее получают главы государств и правительств, а также крупные меценаты. Указ подписал Владимир Зеленский в дни государственного праздника — Дня независимости республики, что также придает всему этому действу дополнительную значимость.

Новость не то чтобы затмила собой визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклифа, но, скажем так, не прошла незамеченной мировыми СМИ. По логике вещей, самый богатый человек Земли свой орден действительно заслужил. Starlink очень помог и помогает вооруженным силам Украины. Сейчас Киев пытается уговорить Илона Маска и Дональда Трампа снять ограничения на использование системы уже на территории России. Пока с этим не очень получается — разрешение не выдано.

Понятно, что все это будет воспринято Москвой как еще большее втягивание США в боевые действия. Украинские средства поражения будут только точнее в этом случае. Зеленский также просит дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Однако и здесь царит полная неопределенность. В результате отношения Украины и США сейчас переживают очередной непростой период.

И вот на таком фоне Москву неожиданно посещает директор ЦРУ. Дональд Трамп при этом вновь заговорил о мире, но теперь глава Белого дома более осторожен, чем раньше. «Может быть, что-то и получится», — таков его посыл.

К слову, Владимир Зеленский озвучил новый план урегулирования из 20 пунктов. В России его сходу отвергли, поэтому в подробности вникать нет смысла. Так можно предположить, что впереди очередная развилка: если договориться в очередной раз не удается, тогда и Starlink разрешат, и ракеты Киев получит, и «адские» антироссийские санкции вступят в силу, пусть и не в полной мере. Уж не с этим ли приезжал в РФ Джон Рэтклифф? Мол, вот — наш аргумент, а вы нам передайте ваши условия.

Как бы то ни было, есть некоторые основания предполагать, что все эти события связаны между собой: и орден, и визит, полутона и намеки. Есть явное желание сторон найти мирное решение. Другой вопрос: получится ли? Оптимизма на этот счет немного (по традиции). По крайней мере, военная составляющая является сейчас основным фактором.

Дмитрий Дризе