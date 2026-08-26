Мосгорсуд оставил блогера Илью Ремесло в СИЗО

Московский городской суд не стал менять меру пресечения блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Ремесло останется в СИЗО как минимум до 16 сентября

Фото: скриншот из видео Илья Ремесло останется в СИЗО как минимум до 16 сентября

Фото: скриншот из видео

Защита просила отменить решение об аресте, однако суд отклонил апелляционную жалобу. Илья Ремесло останется в СИЗО как минимум до 16 сентября.

Басманный районный суд Москвы отправил блогера под арест 17 июля. Обстоятельства уголовного дела и содержание публикаций, ставших поводом для обвинения, официально не раскрывались.

В конце июля Ремесло направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. 25 августа его вернули в СИЗО.

В марте Илья Ремесло разместил в своем Telegram-канале несколько публикаций с критикой российских властей. Вскоре после этого блогера госпитализировали в психиатрическую больницу в Петербурге, где он провел около месяца. Ранее Ремесло получил известность благодаря критике оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год он входил в состав Общественной палаты России, где занимался вопросами противодействия распространению недостоверной информации в интернете и выступал заявителем по уголовным делам.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Илью Ремесло услышали в СКР».

Карина Дроздецкая