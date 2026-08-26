«Тихие увольнения» сменяются громкими скандалами

Рабочие конфликты переехали в соцсети. Подчиненные все чаще выносят трудовые разбирательства на всеобщее обозрение. Такая практика бьет по имиджу компании, но при этом и вредит будущей карьере сотрудника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В публичном доступе оказываются переписки с работодателем, разборы спорных увольнений, рассказы о невыплаченных зарплатах и плохих условиях труда. Иногда компании, пытаясь доказать свою правоту, разжигают этот спор все больше, и он начинает жить по законам вирусного контента.

Так, бренд одежды Old baby vintage («Самость») из Санкт-Петербурга объявил о закрытии своего магазина после конфликта с сотрудницей. Она поделилась в соцсетях, что руководитель не дал ей отгул в связи со смертью дедушки и назвал ее «инфантильным зумером». Владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталия Карсакова сталкивалась с такими случаями в своей практике. По ее словам, конфликты удавалось погасить:

«У одного из наших клиентов недавно произошла подобная ситуация. Они сотрудничали с девушкой в статусе самозанятой для выполнения разовых заказов. Когда случился конфликт, она начала угрожать, что разместит в социальных сетях скрины переписок, а также направит их в трудовую инспекцию. Якобы по этим сообщениям было видно, что ее незаконно не трудоустроили, ей задерживали выплаты и вообще лишили всевозможных гарантий, в том числе не очень лестно с ней общались.

Мы проанализировали переписки. По сути, все угрозы являлись домыслами. Ничего подобного в сообщениях не было. Девушке объяснили, что если она себя таким образом поведет, то получит встречное заявление, но уже не в соцсетях, а в том числе в полицию. Этого было достаточно, чтобы она свои угрозы не начала претворять в жизнь. При этом ей выплатили все задолженности, которые действительно имелись и на которые она могла претендовать. И конфликт таким образом был погашен».

Еще один похожий случай произошел в бистро «Каха». Бывшая сотрудница обвинила петербургское заведение в незаконном увольнении, невыплате зарплаты и избиении ее жениха, после чего конфликт перешел в публичную плоскость.

Операционный директор организации изложил свою версию событий: пара не прошла испытательный срок, не явилась на работу без уважительной причины, а физический конфликт он объяснил агрессивным поведением бывшего сотрудника. После публикаций команда бистро, по его словам, столкнулась с угрозами и травлей.

Публичность становится способом давления на компанию, и для личного бренда это большой ущерб, подчеркнул директор практики корпоративных коммуникаций «Михайлов и партнеры» Виктор Чуков:

«Для большинства компаний люди — это сегодня главный актив. Если о сотруднике не заботиться, рано или поздно он либо потеряет эффективность, либо начнет выбирать другого работодателя. Истина здесь одна: к людям нужно относиться так, как компании хотят, чтобы сотрудники относились к ним. Вот у нас, например, есть такое правило: личное и семейное важнее рабочего, потому что человек, у которого голова занята какой-то важной проблемой, не может думать о работе, все его мысли там.

Репутация же — очень сложносочиненная субстанция: она долго выстраивается, годами, а теряется порой в одночасье из-за одного неаккуратного слова, поста, действия или бездействия.

И компаниям, которые столкнулись либо с отменой, либо с недовольством, надо не бояться рассказать своей аудитории, какие выводы сделаны, как они через этот кризис публичный, репутационный прошли. Такие человечные истории хорошо воспринимаются аудиторией клиентов и партнеров».

HR-специалисты добавляют: сотрудники идут в интернет вместо трудовых инспекций или суда, чтобы быстрее добиться справедливости. Насколько законно такое поведение? Руководитель практики сложных судебных споров московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат объясняет, что иногда это может обернуться против работника:

«Последние два месяца я, команда и мои коллеги наблюдаем какой-то невероятный бум трудовых конфликтов. На мой взгляд, в таких случаях крайне редко виновата только одна сторона: плохой работник или плохой работодатель. Трудовые конфликты выходят порой в публичную плоскость. Очевидно, что они причиняют значительный вред компании, но такая история едва ли приносит какую-то пользу и сотруднику.

Любой крупный работодатель, принимая на работу кандидата, проводит серьезную проверку. И, конечно, если за работником тянется "хвост", что он конфликтный персонаж, вряд ли это хорошо отразится на его карьерном треке.

Когда возникают предпосылки для такого конфликта, конечно, нужно проводить переговоры и пытаться тушить его на внесудебной стадии.

Что касается компании, то нужно более внимательно относиться к закреплению той информации, которая не должна без ее согласия выходить в публичное пространство».

В других странах этот тренд также набирает обороты, приходя на смену так называемым тихим увольнениям. В англоязычных соцсетях у явления даже есть свой хештег quittok.

Анна Кулецкая