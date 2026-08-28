Для спасения Лизы Темленовой не хватает 774 347 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Лизы грудопоясничный сколиоз 4-й степени. За последний год состояние значительно ухудшилось, появились сильные боли, быстрая утомляемость. В дальнейшем деформация позвоночника будет нарастать, что грозит развитием неврологических осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности. Девочке необходима установка динамической системы коррекции позвоночника, что позволит избежать осложнений, сохранит подвижность позвоночника, улучшит качество жизни Лизы».

Стоимость операции 2 108 347 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 774 347 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лизу Темленову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Лизы — Анастасии Вячеславовны Темленовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).