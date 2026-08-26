Обвиняемым в хищении при реставрации складов XVIII века дали до 5,5 года колонии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными в мошенничестве трех местных жителей, занимавшихся реставрацией здания Главного кригс-комиссариата (интендантских складов). Алексею Бирюкову, Николаю Булыгину и Валерию Кудряшову дали три с половиной, пять с половиной и пять лет колонии общего режима соответственно. Кудряшова объявили в розыск, так как он не пришел на заседание, рассказали в пресс-службе судов города.

Хищения происходили в 2015-2017 годах. Как установил суд, бывший замглавы по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западной дирекция» Бирюков вступил в сговор с неустановленным сотрудником Минкультуры. Затем соучастники привлекли АО «Ремстройфасад», где работал Булыгин, и ИП Кудряшова.

Заказчик заключил договор с «Ремстройфасадом» и заводом «Лиссант» на 190 млн руб. Как выяснило следствие, стоимость контракта оказалась завышена, а половину выделенных средств растратили не по назначению. С предприятием Кудряшова заключили контракт на 60 млн руб. на реставрацию части объекта, однако последний только «имитировал бурную деятельность». Впоследствии выделенные Кудряшову деньги обналичили с его счетов.

Николай Булыгин и Валерий Кудряшов вину не признали. Алексей Бирюков признал вину частично. По его словам, он помогал подписывать документы о выполненных работах в ускоренном режиме. За это, по его словам, главный бухгалтер «Ремстройфасада» передала ему 2 млн руб. Дело против главбуха выделили в отдельное производство.

Здание Главного кригс-комиссариата возвели в 1772-1777 годах. Первоначально в нем находились склады военного обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже здание заняла Военно-интендантская академия и военно-транспортный институт железнодорожных войск. С 2014 года в здании располагается петербургская консерватория.

Никита Черненко