Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 90

Полиция Непала обнаружила тела 95 человек, погибших из-за наводнения в районе Расува на севере страны. Ранее сообщалось о 72 жертвах. Сотни человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным министерства туризма Непала, пропал 341 иностранный турист. В их числе — более 100 граждан Индии, трое американцев и 12 британцев. Среди местных жителей пропавшими без вести числятся десятки человек.

Наводнение произошло утром 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Наиболее опасная ситуация — в населенных пунктах Тимур, Расувагадхи и Сьяпхрубеси. Премьер-министр Непала Балендра Шах поручил эвакуировать жителей в безопасные районы.