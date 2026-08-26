США вновь продлили разрешение на импорт части российских алмазов
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило на год, до 1 сентября 2027 года, разрешение на импорт алмазов российского происхождения. Ввозить в страну можно те алмазы, которые экспортировали из России до введения американских санкций, указано в лицензии OFAC.
Алмазы весом от 1 карата можно импортировать в США, если они были вывезены из России после 1 марта 2024 года, весом от 0,5 карата — после 1 сентября 2024 года.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США регулярно, с 2022 года, продлевает лицензии, касающиеся финансовых операций с Россией, что является частью мер по смягчению антироссийских санкций. Так, 8 июля 2026 года Минфин США продлил до 9 октября 2026 года разрешение на уплату налогов и сборов в бюджет России гражданам и юридическим лицам США.
OFAC также продлило до 18 декабря 2026 года лицензию на транзакции в сфере энергетики с Банком России, Национальным клиринговым центром и рядом крупных российских банков. Эти транзакции касаются проектов в сфере гражданской ядерной энергетики, начатых до 21 ноября 2024 года, включая добычу урана и производство топлива для АЭС. Разрешение на транзакции по проекту нефтегазового провода «Сахалин-2» было также продлено на этот же срок.