США вновь продлили разрешение на импорт части российских алмазов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило на год, до 1 сентября 2027 года, разрешение на импорт алмазов российского происхождения. Ввозить в страну можно те алмазы, которые экспортировали из России до введения американских санкций, указано в лицензии OFAC.

Алмазы весом от 1 карата можно импортировать в США, если они были вывезены из России после 1 марта 2024 года, весом от 0,5 карата — после 1 сентября 2024 года.