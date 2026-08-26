В Екатеринбурге доля проданного вторичного жилья превысила количество новостроек

Доля продаж на рынке вторичного жилья Екатеринбурга превысила 50%, сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». При этом квартиры в новостройках занимают около 41% от всех продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В агентстве объяснили такую динамику появлением большого количества нового предложения на вторичном рынке от собственников, которые покупали квартиры в новостройках. «Сейчас много интересных предложений вторичной свежей недвижимости. Люди могут прийти посмотреть инфраструктуру, получить дополнительное наполнение квартиры»,— сказала старший бизнес партнер агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге Наталья Чулкова.

По ее словам, сейчас есть возможность купить готовую квартиру в новом ЖК дешевле, чем новую в более поздних очередях того же комплекса. Это связано с тем, что себестоимость строительства растет и подталкивает к росту цены на готовое жилье, тогда как у владельца готовой квартиры этих издержек не возникает.

В агентстве отметили, что рынок меняется, и сейчас люди чаще покупают квартиры для жизни, тогда как в последние несколько лет значительную часть площадей в сданных ЖК выкупали инвесторы. «Сейчас формируется насмотренность, клиент стал более требовательным. Когда на рынке было много инвесторов, было важно, чтобы ЖК сдали в срок и в заявленной комплектации. Сейчас же важно наличие инфраструктуры, садов, хорошей школы, доступа к кружкам и секциям»,— сказала госпожа Чулкова. Этим же в компании объясняют и падение спроса на студии в пользу однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Как рассказал основатель агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге Александр Бабушкин, средняя стоимость предложения жилья в июле 2026 года составила 142,5 тыс. руб. за кв м. Это на 0,84% больше показателей прошлого месяца и на 7,91% больше год к году. Удельная цена 1-комнатных квартир оказалась на уровне 160,8 руб. за 1 кв. м, 2-комнатных — 138,9 тыс. руб., 3-комнатных — 129 тыс. руб.

Анна Капустина