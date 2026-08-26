Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели новорожденной в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти новорожденной в Нижнем Тагиле (Свердловская область), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается о смерти новорожденной в медицинском учреждении города Нижнего Тагила. По словам мамы ребенка, скорая помощь длительное время не прибывала по вызову, а при родоразрешении ей не была оказана надлежащая медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и доводах, изложенных в обращении.

Полина Бабинцева