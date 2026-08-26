Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном
Операция США против Ирана может скоро завершиться, поскольку движение через Ормузский пролив почти открыто. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.
Дональд Трамп
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
«Можно сказать, что (Ормузский.—"Ъ") пролив открыт. Сейчас через него проходит много судов. Мы их пропускаем. Мины обезврежены»,— господин Трамп.
Президент США добавил, что военное и экономическое давление на Иран приносит свои плоды. По его словам, США находятся на пути к большой победе. Кроме того, Вашингтон не может позволить Тегеран обладать ядерным оружием, напомнил Дональд Трамп.
20 августа Минфин США объявил «экономическую операцию», чтобы склонить Иран к заключению сделки. Вашингтон пригрозил «огромными последствиями» любой стране, которая будет помогать Тегерану обходить ограничения.
Президент США Дональд Трамп 14 августа 2026 года заявил о намерении провозгласить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов после окончательного поражения Ирана. Он также подчеркнул необходимость полной денуклеаризации Тегерана, утверждая, что "очень злая страна" не должна обладать ядерным оружием.
В период с 3 по 5 августа 2026 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о скором открытии Ормузского пролива, а также о близком достижении соглашения с Ираном. 3 августа 2026 года президент США сообщил о начале переговоров между Вашингтоном и Тегераном и заявил о близкой сделке по Ормузскому проливу, за которой должно последовать соглашение по ядерному вопросу.