Трамп допустил скорое завершение конфликта с Ираном

Операция США против Ирана может скоро завершиться, поскольку движение через Ормузский пролив почти открыто. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Дональд Трамп

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Можно сказать, что (Ормузский.—"Ъ") пролив открыт. Сейчас через него проходит много судов. Мы их пропускаем. Мины обезврежены»,— господин Трамп.

Президент США добавил, что военное и экономическое давление на Иран приносит свои плоды. По его словам, США находятся на пути к большой победе. Кроме того, Вашингтон не может позволить Тегеран обладать ядерным оружием, напомнил Дональд Трамп.

20 августа Минфин США объявил «экономическую операцию», чтобы склонить Иран к заключению сделки. Вашингтон пригрозил «огромными последствиями» любой стране, которая будет помогать Тегерану обходить ограничения.