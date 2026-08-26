В Иране объявили редакции BBC и Iran International законными военными целями

Представитель Генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что некоторые иностранные СМИ связаны с разведывательными службами США и Израиля. Он назвал редакции и сотрудников BBC, Iran International (Лондон) и Radio Farda (Прага) законными военными целями Ирана.

«Такие СМИ, как BBC, Iran International и Radio Farda, напрямую связаны с “Моссадом”, ЦРУ и разведывательными организациями противника, и получают от них указания и поддержку»,— заявил Абольфазль Шекарчи (цитата по Fars).

Iran International был создан в 2017 году. Вещает на персидском, арабском и английском языках. Редакция телеканала выступает за приход к власти в Иране наследника шахской династии, принца Резы Пехлеви. Radio Farda была создана в 2002 году. Освещает общественно-политические, культурные и спортивные события в Иране. В 2022 году Иран объявил радиостанцию террористической из-за призывов редакции к протестам после смерти иранки Махсы Амини.