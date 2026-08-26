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Студенты заселяются в гостиницы

Как вузы решают вопрос дефицита мест в общежитиях

Университетам не хватает мест в общежитиях для всех студентов, для них вынуждены снимать номера в гостиницах. В этом учебном году вузы примут 620 тыс. первокурсников. Из-за такого притока за неделю до начала занятий оказалось, что с заселением иногородних студентов возникают сложности.

В пабликах сообщают, что, например, РАНХиГС вместо обещанного общежития на Вернадского предлагает корпус в Бирюлево. В этом случае дорога на лекции займет полтора часа. В других случаях студенты часто жалуются на плохие бытовые условия и отсутствие горячей воды.

И эти проблемы с общежитиями вузы не могут решить годами. На это просто не предусмотрено отдельного финансирования, пояснила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Проблемы есть с общежитиями, в том числе в Казани, Екатеринбурге и Красноярске, там, где создавались целые комплексы под универсиады, различные культурные мероприятия. И дальше это очень серьезная проблема для самого вуза — содержать такие объекты. Это обходится дорого по сравнению с теми ценами, которые они имеют право брать со студентов. А дальше на содержание этого имущественного комплекса нормативы не распространяются.

Но, с одной стороны, у вузов есть и платные места. С другой, там тоже не так легко дополнительные средства изыскать, потому что такие студенты тоже оплачивают реализацию образовательной программы. Но у вузов, так или иначе, есть проекты в области консалтинга, научно-исследовательских, проектных работ, договорные работы. Вот дополнительные источники финансирования. Таким образом вузы пытаются содержать общежития».

Какой проект трансформации студенческого жилья предлагает Минобрнауки

Решать проблемы нехватки жилой площади для студентов некоторые вузы пытаются за счет отелей. Например, у Уральского федерального университета в общежитиях есть 14 тыс. мест для иногородних, а также 750 номеров в отеле. В Высшей школе экономики сообщили, что в этом году в жилье нуждаются почти 4 тыс. человек. Размещать их планируют в общежитиях, гостиницах и учебно-оздоровительных комплексах.

Иногда приходится в поиске жилья для студентов нанимать риэлторов. Руководители вузов поделились с “Ъ FM” своим опытом.

Владислав Мякота, проректор Президентской академии РАНХиГС: «У нас организовано порядка 3,5 тыс. койко-мест на кампусе для размещения студентов. Но очередь значительно больше. Так что мы отдали для заселения студентов две трехзвездные гостиницы, которые ранее использовались под программу ДПО, размещения слушателей и так далее. И очередь среди бюджетников у нас сокращена полностью. Получилось общежитие гостиничного типа, где коворкинги, постирочная, кухня, там даже есть бьюти-коворкинг, спортзал, соляная комната».

Владимир Удовик, Московский Политех: «Ребенок поступил в вуз, а жить ему негде — достаточно экстремальная ситуация. К сожалению, мошенники существуют и на рынке оказания этих услуг. И чтобы этого не произошло, мы оплачиваем услуги риэлтора по поиску жилья для студента. То есть у нас заложена сумма в 1 млн руб., и контора за 15 тыс. руб. подберет вариант для учащегося, поможет заключить договор минимум на год».

Сергей Игитханян, Московский юридический университет им. Кутафина: «У нас 2,2 тыс. мест для проживания студентов в четырех общежитиях в Москве. Не всем, кто встает в очередь, сразу есть возможность предоставить место. Мы берем в расчет балл ЕГЭ, высокобалльников. По стоимости проживания могу сказать, что она символическая. Это 745 руб. в месяц. Сейчас у нас идет активная фаза заселения, мы уже опубликовали адреса, принимаем ребят, встречаем их».

По данным Минобрнауки, общежитиями обеспечены чуть больше 80% студентов государственных вузов. Этот показатель почти не менялся с 2020 года.

Светлана Белова

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