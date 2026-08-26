Студенты заселяются в гостиницы

Университетам не хватает мест в общежитиях для всех студентов, для них вынуждены снимать номера в гостиницах. В этом учебном году вузы примут 620 тыс. первокурсников. Из-за такого притока за неделю до начала занятий оказалось, что с заселением иногородних студентов возникают сложности.

В пабликах сообщают, что, например, РАНХиГС вместо обещанного общежития на Вернадского предлагает корпус в Бирюлево. В этом случае дорога на лекции займет полтора часа. В других случаях студенты часто жалуются на плохие бытовые условия и отсутствие горячей воды.

И эти проблемы с общежитиями вузы не могут решить годами. На это просто не предусмотрено отдельного финансирования, пояснила профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

«Проблемы есть с общежитиями, в том числе в Казани, Екатеринбурге и Красноярске, там, где создавались целые комплексы под универсиады, различные культурные мероприятия. И дальше это очень серьезная проблема для самого вуза — содержать такие объекты. Это обходится дорого по сравнению с теми ценами, которые они имеют право брать со студентов. А дальше на содержание этого имущественного комплекса нормативы не распространяются.

Но, с одной стороны, у вузов есть и платные места. С другой, там тоже не так легко дополнительные средства изыскать, потому что такие студенты тоже оплачивают реализацию образовательной программы. Но у вузов, так или иначе, есть проекты в области консалтинга, научно-исследовательских, проектных работ, договорные работы. Вот дополнительные источники финансирования. Таким образом вузы пытаются содержать общежития».

Решать проблемы нехватки жилой площади для студентов некоторые вузы пытаются за счет отелей. Например, у Уральского федерального университета в общежитиях есть 14 тыс. мест для иногородних, а также 750 номеров в отеле. В Высшей школе экономики сообщили, что в этом году в жилье нуждаются почти 4 тыс. человек. Размещать их планируют в общежитиях, гостиницах и учебно-оздоровительных комплексах.

Иногда приходится в поиске жилья для студентов нанимать риэлторов. Руководители вузов поделились с “Ъ FM” своим опытом.

Владислав Мякота, проректор Президентской академии РАНХиГС: «У нас организовано порядка 3,5 тыс. койко-мест на кампусе для размещения студентов. Но очередь значительно больше. Так что мы отдали для заселения студентов две трехзвездные гостиницы, которые ранее использовались под программу ДПО, размещения слушателей и так далее. И очередь среди бюджетников у нас сокращена полностью. Получилось общежитие гостиничного типа, где коворкинги, постирочная, кухня, там даже есть бьюти-коворкинг, спортзал, соляная комната». Владимир Удовик, Московский Политех: «Ребенок поступил в вуз, а жить ему негде — достаточно экстремальная ситуация. К сожалению, мошенники существуют и на рынке оказания этих услуг. И чтобы этого не произошло, мы оплачиваем услуги риэлтора по поиску жилья для студента. То есть у нас заложена сумма в 1 млн руб., и контора за 15 тыс. руб. подберет вариант для учащегося, поможет заключить договор минимум на год». Сергей Игитханян, Московский юридический университет им. Кутафина: «У нас 2,2 тыс. мест для проживания студентов в четырех общежитиях в Москве. Не всем, кто встает в очередь, сразу есть возможность предоставить место. Мы берем в расчет балл ЕГЭ, высокобалльников. По стоимости проживания могу сказать, что она символическая. Это 745 руб. в месяц. Сейчас у нас идет активная фаза заселения, мы уже опубликовали адреса, принимаем ребят, встречаем их».

По данным Минобрнауки, общежитиями обеспечены чуть больше 80% студентов государственных вузов. Этот показатель почти не менялся с 2020 года.

Светлана Белова