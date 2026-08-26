Российского блогера Александра Потоцкого задержали в Индонезии

Сотрудники иммиграционные службы Индонезии задержали российского трэвел-блогера Александра Потоцкого по подозрению в осуществлении деятельности, не соответствующей выданной ему визе. Как сообщил «Ъ» заведующий консульским отделом посольства России в Индонезии Сергей Коняев, с 21 августа господин Потоцкий находится в миграционном изоляторе в Джакарте. При этом российская дипмиссия не получала официальных уведомлений о задержании соотечественника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Саши Потоцкого Фото: телеграм-канал Саши Потоцкого

39-летний Александр Потоцкий — автор YouTube-канала «Планета Human». Его ролики посвящены путешествиям по странам Юго-Восточной Азии и Океании.

8 августа блогер сообщил в Telegram-канале, что во время съемок на фестивале в Вамене (находится в индонезийском регионе Папуа) «неизвестные открыли огонь по трибунам с туристами». «Ничего толком до сих пор непонятно, но никто пострадал», — написал он. 11 августа блогер выложил одноминутный ролик с названием «Нападение сепаратистов в Папуа».

15 августа, по данным индонезийских СМИ, Александр Потоцкий снимал у здания парламента в Вамене акцию Национального комитета Западного Папуа (KNPB). Эта организация выступает за независимость региона от Индонезии.

20 августа иммиграционные власти допросили Александра Потоцкого, но затем отпустили. Спустя несколько часов блогер сообщил о задержании. Как пишет индонезийское госагентство Antara, власти страны задержали господина Потоцкого, поскольку он осуществлял в стране журналистскую деятельность, въехав туда по туристической визе. Агентство также приводит данные миграционной службы Индонезии: господин Потоцкий посетил регион Папуа около 10 раз, «при этом интенсивность визитов возросла в период с 2024 по 2026 год».

«Я норм, но с посольством связаться не дают, игнорят, — написал блогер в письме близким 26 августа. — Задержали под предлогом того, что я занимаюсь журналистской деятельностью по тур визе. Но это только предлог, чтобы наказать меня за съемки в Папуа».

Полина Мотызлевская