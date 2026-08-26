Бывший сотрудник Deutsche Bank признался в краже у клиентов €626 тыс.
На судебном процессе во Франкфурте бывший сотрудник Deutsche Bank Свен Р. (его полное имя не называется) признался, что похитил со счетов клиентов более €626 тыс. Его заявление, сделанное через адвоката, цитируют СМИ, включая Handelsblatt и Bloomberg.
Свен Р. возглавлял один из отделов, работающих с состоятельными клиентами. По его словам, в период с 2023-го по 2025 год он перевел более €626 тыс. со счетов клиентов на связанные с ним счета. Свен Р. уточнил, что крал деньги именно у богатых клиентов, так как те с меньшей вероятностью заметили бы потери. Для подтверждения трансакций он обманывал коллег, говоря им, что о переводе попросил сам клиент.
Свен Р. также сообщил, что похищал деньги из-за финансовых трудностей, возникших у него в связи с растущими расходами после рождения третьего ребенка, а также в связи с его собственными операциями на бирже. На биржевые торги он и потратил часть украденного.
Deutsche Bank обнаружил кражи в 2025 году во время проверки. После этого банк уволил Свена Р., выплатил компенсацию пострадавшим клиентам и ужесточил внутренние правила.
В период с 2023 по 2025 год Deutsche Bank сталкивался с обвинениями в отмывании денег и налоговых махинациях, что приводило к обыскам в его офисах. Так, в январе 2026 года Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и в офисе в Берлине в рамках расследования в отношении неизвестных сотрудников банка, подозреваемых в отмывании денег.
Deutsche Bank неоднократно оказывался в центре крупных скандалов, связанных с отмыванием денег и махинациями с налогами, что приводило к падению акций. В октябре 2022 года прокуратура Кёльна проводила обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и в домах десяти бывших сотрудников, включая Юргена Фитцшена, по делу о налоговых махинациях cum-ex. В 2020 году Deutsche Bank был оштрафован на $150 млн за «значительные нарушения» при обслуживании счетов финансиста Джеффри Эпштейна и сотрудничестве с Danske Bank Estonia и FBME Bank.