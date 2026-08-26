Бывший сотрудник Deutsche Bank признался в краже у клиентов €626 тыс.

На судебном процессе во Франкфурте бывший сотрудник Deutsche Bank Свен Р. (его полное имя не называется) признался, что похитил со счетов клиентов более €626 тыс. Его заявление, сделанное через адвоката, цитируют СМИ, включая Handelsblatt и Bloomberg.

Свен Р. возглавлял один из отделов, работающих с состоятельными клиентами. По его словам, в период с 2023-го по 2025 год он перевел более €626 тыс. со счетов клиентов на связанные с ним счета. Свен Р. уточнил, что крал деньги именно у богатых клиентов, так как те с меньшей вероятностью заметили бы потери. Для подтверждения трансакций он обманывал коллег, говоря им, что о переводе попросил сам клиент.

Свен Р. также сообщил, что похищал деньги из-за финансовых трудностей, возникших у него в связи с растущими расходами после рождения третьего ребенка, а также в связи с его собственными операциями на бирже. На биржевые торги он и потратил часть украденного.

Deutsche Bank обнаружил кражи в 2025 году во время проверки. После этого банк уволил Свена Р., выплатил компенсацию пострадавшим клиентам и ужесточил внутренние правила.

Яна Рождественская