Сбережения пошли в расход

Россияне стали вдвое меньше откладывать. По данным Росстата, в первом полугодии 2026-го на сбережения ушло почти 4,5% доходов граждан против 10% за тот же период 2025 года. Экономисты объясняют: расходы растут почти вдвое быстрее доходов. Траты за первые шесть месяцев года увеличились примерно на 14%, а зарплаты — только на 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Поэтому все больше средств уходит на повседневные нужды и все меньше — на формирование финансовой подушки. Свою роль сыграло и снижение ставок по вкладам. Поэтому в ЦБ называют ситуацию нормализацией: доля сбережений все еще выше, чем в 2017-2019 годах. С такой оценкой согласен и директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. По его словам, на статистике также сказался переток средств в наличные:

«Неверно говорить, что спрос упал на все инструменты. Акции сдали позиции: их доля в портфелях частных инвесторов опустилась до 20% — минимум с конца 2021 года. На фоне геополитики котировки проседали, и даже при новых покупках вес акций снизился из-за отрицательной переоценки. Облигации, как менее рискованный инструмент, стали бенефициарами — их доля выросла.

Люди искали баланс: хотели зафиксировать доходность и нивелировать риски.

Заметный тренд — рост интереса к фондам денежного рынка и облигационным фондам, в том числе с флоутерами, привязанными к ключевой ставке. Главная причина — расходы опережают доходы. Дополнительную нагрузку создают обязательные статьи: продукты, лекарства, ЖКХ. Привлекательность вкладов снижалась из-за падения ключевой ставки ЦБ. Часть денег ушла в наличность.

Объем кэша в обращении заметно вырос — среди причин не только сезон отпусков, но и перебои с интернетом. Рост потребления поддерживает экономику, но снижает ресурсную базу банков. Формируется новая реальность, вызов для банков по привлечению ликвидности. Это давит на процентную маржу — банкам сложнее привлекать дешевые ресурсы для кредитования».

Российский рынок акций в 2026 году обновил исторический антирекорд и снижался 19 недель подряд, с марта по июль. Летом 2026-го на бирже также фиксировали затяжную коррекцию на фоне геополитических и санкционных рисков, высокой ставки ЦБ и слабых ожиданий по прибыли компаний.

Однако частные инвесторы воспользовались снижением котировок для покупок. На этом фоне инвестиционная активность россиян стала расти, отмечает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин:

«Средства домохозяйств в банках растут медленнее, но не сокращаются. Динамика инвестиций на фондовом рынке рекордная — за предыдущий квартал приток средств граждан превысил 1 трлн руб. Активно вкладывают в облигации, в том числе ОФЗ и корпоративные, вырос интерес к акциям на фоне привлекательных котировок. Говорить, что инвесторы потеряли аппетит к риску, не стоит. Вопрос в потребительском поведении: активизация спроса — временный или постоянный фактор?

Сейчас реализуется отложенный спрос, играют роль инфляционные ожидания.

Тенденция на сокращение сбережений остановится. Остатки средств граждан в банках не сокращаются — критических рисков для финансовой системы нет. Да, ряд игроков повышает ставки по вкладам, но фундаментальных проблем отток в наличные и сокращение накоплений не создает».

Сейчас ситуация на рынке меняется. Из-за снижения притока средств населения банки столкнулись с дефицитом ликвидности и усилили борьбу за вкладчиков. По данным финансовых маркетплейсов, несмотря на политику регулятора, 10 ведущих банков с начала августа увеличили ставки по депозитам. В некоторых случаях — на 0,5%.

Ульяна Горелова