Трамп назвал «отчасти рутинным» визит главы ЦРУ в Россию

Президент США Дональда Трамп в телефонной беседе с ведущим подкастов Гленном Бекком прокомментировал однодневную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию 25 августа. «Это было отчасти рутиной. Не хочу разочаровывать людей», — сказал Дональд Трамп.

«Почему появились слухи о том, что директор ЦРУ Рэтклифф собирается проверить решимость НАТО, или что Иран подвергается санкциям, или что Россия нападает на Англию?» — спросил ведущий президента. «Ничего из вышеперечисленного», — ответил Дональд Трамп.

Вместе с тем Дональд Трамп добавил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы конфликт на Украине завершился. «Визит директора ЦРУ в Россию может принести какие-то результаты. Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этой войне. И Путин, и Зеленский хотят, чтобы она закончилась», — сказал Дональд Трамп.

Джон Рэтклифф прилетел в Москву утром 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не встречался с Рэтклиффом, но у того были встречи с сотрудниками российских спецслужб. Вечером того же дня самолет Рэтклиффа вылетел из Москвы.