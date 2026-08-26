Трамп назвал «отчасти рутинным» визит главы ЦРУ в Россию
Трамп: визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию был отчасти рутиной
Президент США Дональда Трамп в телефонной беседе с ведущим подкастов Гленном Бекком прокомментировал однодневную поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию 25 августа. «Это было отчасти рутиной. Не хочу разочаровывать людей», — сказал Дональд Трамп.
«Почему появились слухи о том, что директор ЦРУ Рэтклифф собирается проверить решимость НАТО, или что Иран подвергается санкциям, или что Россия нападает на Англию?» — спросил ведущий президента. «Ничего из вышеперечисленного», — ответил Дональд Трамп.
Вместе с тем Дональд Трамп добавил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы конфликт на Украине завершился. «Визит директора ЦРУ в Россию может принести какие-то результаты. Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец этой войне. И Путин, и Зеленский хотят, чтобы она закончилась», — сказал Дональд Трамп.
Джон Рэтклифф прилетел в Москву утром 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не встречался с Рэтклиффом, но у того были встречи с сотрудниками российских спецслужб. Вечером того же дня самолет Рэтклиффа вылетел из Москвы.
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа 2026 года был необъявленным, и его цели публично не раскрывались. Российский пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф прилетал для контактов по линии спецслужб, но не встречался с Владимиром Путиным.
Американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что визит мог быть связан с информацией о подготовке России к провокациям против европейских союзников по НАТО или с объявленным усилением санкционного давления США на Иран. Британский эксперт Эндрю Тернер также предположил, что Рэтклифф мог стремиться убедить Россию прекратить поддержку Тегерана. Некоторые аналитики допускали, что визит может касаться прекращения огня в Иране.
Джон Рэтклифф считается одним из ключевых участников переговорного трека по обмену заключенными между США и Россией, курируя согласование списков и логистики. В марте 2025 года он провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который затем допустил возможность личной встречи.