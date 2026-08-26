Rockstar прокомментировала утечки геймплея GTA VI

Компания Rockstar Games прокомментировала утечки видео с геймплеем ее еще не вышедшей игры GTA VI. В компании назвали инциденты «душераздирающими» для команды разработчиков и извинились за задержку официальной информации об игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games

«Мы знаем, что многие из вас ждали от нас новостей о событиях прошедшей недели. Было бы преуменьшением сказать, что утечка видеороликов с игровым процессом Grand Theft Auto VI стала для нашей команды настоящей трагедией, и очевидно, что мы не хотели, чтобы вы видели игру именно так после всего этого времени», — отмечается в заявлении Rockstar, опубликованном в X.

Rockstar выразила надежду, что игроки насладятся игрой после ее официального релиза, несмотря на «некоторые спойлеры». Выход GTA VI запланирован на 19 ноября. Предзаказ игры открылся 25 июня по цене от $79,99.

В августе материалы еще не вышедшей игры начали распространяться в сети. Их публиковал хакер или группа хакеров под псевдонимом Cyberleek. Было опубликовано несколько видео с игровым процессом. Судя по всему, у Cyberleek есть полноценный билд новой GTA — рабочая версия видеоигры.

Вместе с утечками Cyberleek представил манифест с требованиями к игровому издателю Take-Two, материнской компании Rockstar. В частности, хакер потребовал публичных извинений из-за нарушения прав потребителей и изменений в политике компании.

В манифесте Cyberleek, содержание которого приводит PC Gamer, хакеры перечислили претензии к Take-Two. Они касаются цифровых предзаказов, дополнений, уже присутствующих в базовой игре, но заблокированных, и т. д. Хакеры утверждают, что «с каждым годом геймеры получают все меньше за свои деньги».

Take-Two начала судебное разбирательство в Нью-Йоркском суде из-за утечек информации. Кроме того, компания запросила у Microsoft и Discord данные пользователей, связанных с распространением утекших материалов игры.