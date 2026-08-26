Билл Гейтс предложил зарезервировать рабочие места для людей из-за развития ИИ
С развитием искусственного интеллекта люди рискуют массового потерять работу, обеспокоен основатель Microsoft Билл Гейтс. Предприниматель предложил закрепить часть рабочих мест за людьми, чтобы их не смог вытеснить ИИ.
Билл Гейтс
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
«Нельзя сказать 55-летнему человеку, который всю жизнь проработал на стройке, что ему нужно пойти работать в учреждение по уходу за пожилыми людьми, и ожидать, что он будет доволен»,— написал Билл Гейтс в эссе, опубликованном в личном блоге.
Предприниматель призвал обсудить следующие вопросы: «Кто будет решать, что мы оставляем людям? Какие критерии мы должны использовать? Как отследить, что компании не обманывают и не используют роботов? Что будет с международной торговлей, если одна страна разрешит роботам производить что-либо, а другая — нет?».
Среди других предложений Билла Гейтса — ввести для работодателей налог на использование ИИ. «Если вы работодатель и нанимаете кого-то, вы платите налог на заработную плату с его доходов. Но если вы покупаете робота, вы можете сразу списать его как производственные расходы. Налоговая система подталкивает к замене людей машинами»,— пояснил предприниматель.
В эссе Билл Гейтс также указал на риски мошенничества, появления новых видов биологического оружия, задержки в обучении детей, ухудшения отношений между людьми и другие угрозы из-за развития ИИ. Предприниматель призвал подключить к дискуссии о последствиях развития ИИ не только власти стран, но и работников различных сфер, студентов, общественных и религиозных деятелей, а также родителей.
«Я могу понять желание иметь миллионы долларов»
Создатель Microsoft Билл Гейтс в десяти цитатах
Основатель Microsoft Билл Гейтс неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта (ИИ), считая, что он может стать худшим источником несправедливости из-за потери рабочих мест и других угроз. Он планирует посетить Китай в ноябре 2026 года для обсуждения рисков, связанных с ИИ, с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению Гейтса, Китай, как одна из немногих стран, принимающих меры по предотвращению угроз, мог бы согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей искусственного интеллекта, если США выступят с такой инициативой.
За последние полгода Билл Гейтс стал более настороженно относиться к развитию ИИ, его беспокоит возможность самостоятельного взлома сайтов ИИ и привязанность пользователей к чат-ботам. В связи с этим он призывает создать международную организацию для регулирования использования искусственного интеллекта, которая могла бы опираться на принципы соглашений о ядерном оружии. В то же время, несмотря на опасения многих экспертов и статистические данные о сокращении рабочих мест из-за ИИ, основатель Amazon Джефф Безос в июне 2026 года выступил с оптимистичным прогнозом, заявив, что ИИ не заменит людей, а создаст дефицит рабочей силы и откроет бесконечные возможности.