Билл Гейтс предложил зарезервировать рабочие места для людей из-за развития ИИ

С развитием искусственного интеллекта люди рискуют массового потерять работу, обеспокоен основатель Microsoft Билл Гейтс. Предприниматель предложил закрепить часть рабочих мест за людьми, чтобы их не смог вытеснить ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Гейтс

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Билл Гейтс

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Нельзя сказать 55-летнему человеку, который всю жизнь проработал на стройке, что ему нужно пойти работать в учреждение по уходу за пожилыми людьми, и ожидать, что он будет доволен»,— написал Билл Гейтс в эссе, опубликованном в личном блоге.

Предприниматель призвал обсудить следующие вопросы: «Кто будет решать, что мы оставляем людям? Какие критерии мы должны использовать? Как отследить, что компании не обманывают и не используют роботов? Что будет с международной торговлей, если одна страна разрешит роботам производить что-либо, а другая — нет?».

Среди других предложений Билла Гейтса — ввести для работодателей налог на использование ИИ. «Если вы работодатель и нанимаете кого-то, вы платите налог на заработную плату с его доходов. Но если вы покупаете робота, вы можете сразу списать его как производственные расходы. Налоговая система подталкивает к замене людей машинами»,— пояснил предприниматель.

В эссе Билл Гейтс также указал на риски мошенничества, появления новых видов биологического оружия, задержки в обучении детей, ухудшения отношений между людьми и другие угрозы из-за развития ИИ. Предприниматель призвал подключить к дискуссии о последствиях развития ИИ не только власти стран, но и работников различных сфер, студентов, общественных и религиозных деятелей, а также родителей.