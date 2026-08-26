Определены даты юбилейного ПМЭФ в Петербурге в 2027 году

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Росконгресса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юбилейный форум станет 30-м по счету

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Юбилейный форум станет 30-м по счету

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Юбилейный форум станет 30-м по счету. По словам советника президента и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, за три десятилетия мероприятие меняло повестку вместе с глобальными экономическими процессами.

«Уверен, что юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов»,— цитирует слова господина Кобякова пресс-служба «Росконгресса».

Предыдущий ПМЭФ состоялся в июне 2026 года. На нем обсуждались вопросы российской экономики, международного сотрудничества и развития бизнеса. Подробнее — в материале «Ъ» «Итоги ПМЭФ-2026».

Карина Дроздецкая