Составлено ИИ-Ассистентъ

В феврале 2026 года Георгий Борисенко был назначен заместителем министра иностранных дел России указом Президента Владимира Путина, ранее он занимал должность посла России в Египте и полпреда РФ при Лиге арабских государств с 2020 по 2026 год. В марте 2026 года Георгий Борисенко встретился с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, подтверждая позицию России по урегулированию конфликта на основе международного права. В том же месяце он принял послов Бахрейна, Иордании, Ирака, Ливана и представителя Лиги арабских государств, обсуждая необходимость скорейшей деэскалации и урегулирования острого кризиса вокруг Ирана дипломатическими методами.

В июне 2026 года Георгий Борисенко заявил, что Россия рассчитывает на обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США и Ирана после подписания ими меморандума о взаимопонимании. В июле 2026 года иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Оман ведут переговоры об оплате прохода через Ормузский пролив для судов западных стран. В августе 2026 года Георгий Борисенко подтвердил позицию России о свободном проходе через Ормузский пролив, несмотря на обострение ситуации после нарушения перемирия между Ираном и США 8 июля, когда Иран объявил о закрытии морского коридора, а США возобновили блокаду иранских портов.