Убийца исчез в Турции

Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен уроженец Украины, который в середине июня подорвал машину в подмосковной Балашихе. В результате теракта погиб военнослужащий. Следствие полагает, что по заданию СБУ он установил взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно. Перед взрывом мужчина улетел в Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

По ходатайству СКР суд арестовал на два месяца — с момента фактического задержания или экстрадиции из-за границы — уроженца Донецкой области Украины, зарегистрированного в столичном регионе.

Следствие полагает, что именно он причастен к гибели военнослужащего в подмосковной Балашихе.

9 июня этого года во дворе дома взорвался BMW X3, водитель погиб на месте. Было возбуждено уголовное дело об убийстве организованной группой общеопасным способом лица в связи с его служебной деятельностью, а также о незаконном обороте взрывчатки или взрывных устройств.

Фигуранта вычислили благодаря записям видеокамер и показаниям свидетелей. Очевидцы видели его возле иномарки, затем мужчина вызвал такси, на котором уехал в аэропорт. Оттуда он еще до взрыва вылетел в Турцию, где его следы затерялись.

Защитник по назначению обжаловал заочный арест, отмечая, что следствие не представило доказательств причастности фигуранта к преступлению. Однако, как установила апелляционная инстанция на открытом заседании 17 августа, улик в деле достаточно. Речь идет не только о показаниях очевидцев, но и о результатах экспертиз и осмотра места происшествия, справке оперативных служб, которые не смогли найти фигуранта по месту его регистрации.

После взрыва в Балашихе в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела, не назвав имя жертвы неизвестного преступника. СМИ писали, что речь идет о преступлении террористической направленности с целью убийства военнослужащего. 10 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин «регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается», но детали сообщать не стал, сославшись на интересы следствия.

25 апреля 2025 года в том же районе Балашихи при взрыве автомобиля погиб начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Как установили в СКР, его машину по заданию СБУ заминировал Игнат Кузин, которому обещали $18 тыс. и новые документы для проживания в странах Евросоюза. Подрыв был также осуществлен дистанционно, а Кузина, улетевшего в Турцию, депортировали в Россию, где он по приговору Второго Западного окружного военного суда в ноябре прошлого года получил пожизненный срок.

Николай Сергеев