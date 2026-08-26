Людей ищут под завалами

На Амурском газохимическом комплексе (ГХК), где накануне произошел крупный пожар, под завалами за минувшие сутки были обнаружены тела еще четверых погибших. Таким образом, официально подтверждена гибель семи человек — одного гражданина России, шести — Китая. Судьба еще девяти китайских граждан, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. Глава Свободненского района Эльвира Агафонова заявила, что угрозы возникновения новых очагов возгорания и утечек химических веществ исключены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Амурском ГХК во среду, 26 августа, продолжались поисково-спасательные работы. Очаги возгорания на месте ЧП ликвидированы, а специалистами ведется контролируемое выжигание остатков технических газов. Экологической угрозы населению нет. Об этом на внеочередном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) сообщил глава Амурской области, губернатор Приамурья Василий Орлов. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Официально на 26 августа подтверждена гибель семи человек, судьба еще девяти китайских граждан, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной. Предварительно они остались в зоне, где еще продолжается остаточное горение и куда пока не могут проникнуть спасатели.

Всего за медицинской помощью после ЧП обратились 152 человека. 36 пострадавших были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В Свободный в помощь местной больнице были направлены бригады санавиации, бригады скорой помощи из Шимановска и Белогорска. Дополнительно к месту прибыли специалисты для оказания психолого-психотерапевтической помощи.

Самых тяжелых пациентов готовят к перевозке в федеральные медицинские учреждения — в область прибыл спецборт Ил-76 МЧС России. На борту воздушного судна находятся специалисты отряда «Центроспас» МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Генеральный директор Амурского ГХК Сергей Сергеев после ЧП посетил Свободненскую городскую больницу, где находятся на лечении сотрудники предприятия и специалисты подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Компания окажет всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую, материальную»,— цитируют в компании господина Сергеева.

Местные власти обращаются к населению Свободненского района с просьбой не распространять непроверенную информацию и заверяют, что по результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения в воздухе в ближайших населенных пунктах не выявлено.

В частности, об этом в своем Max-канале написала глава Свободненского района Эльвира Агафонова. «По данным ответственных служб, потенциально взрывоопасные компоненты и утечки отсутствуют. Угрозы возникновения новых пожаров или взрывов для жителей на данный момент нет»,— сообщила она, отметив, что люди жалуются на запах газа. Такие жалобы поступали и за некоторое время до того, как на ГХК случилось ЧП. «Это продукты горения технологических смесей и материалов, попавших в зону возгорания… Эту информацию подтверждают специалисты-экологи, работавшие в окрестностях комплекса, а также главы сельсоветов, расположенных в непосредственной близости от объекта,— данных о наличии опасных химических выбросов у них нет»,— успокоила своих подписчиков чиновница. Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воздуха в районе происшествия.

Следственные органы пока не комментируют ход расследования, которое начато по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Прокурор Амурской области Андрей Мондохонов выехал в город Свободный, где на внеочередном заседании КЧС ограничился тем, что подчеркнул необходимость всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал “Ъ”, 25 августа на площадке строительства одного из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена Амурского газохимического комплекса произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Версия о диверсии или теракте не выдвигалась.

Строительство производства базовых полимеров ведется в Свободненском районе Амурской области, примерно в 15 км от города Свободного. Численность городского населения на 2025 год составляет почти 50 тыс., в районе проживает более 10 тыс. человек. На февраль 2024 года на возведении комплекса было задействовано более 14 тыс. человек. Первую партию готовой продукции должны были выпустить к концу лета этого года.

Анна Яшина, Благовещенск