Венгрия впервые официально классифицировал Россию как угрозу национальной безопасности. Соответствующий курс закреплен в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН, подписанных новым премьер-министром Петером Мадьяром. Документ опубликован в официальном венгерском вестнике Magyar Kzlny. В нем отмечается, что «действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка». Будапешт также поддержит любые усилия по переговорам о «прочном мире» и гарантиях безопасности для Украины.

Таким образом, правительство партии «Тиса» окончательно отказалось от наследия Виктора Орбана, который 16 лет занимал пост премьера и считался главным союзником Кремля в ЕС. Орбан блокировал санкции против России и помощь Украине, а также добивался смягчения ограничений. После апрельского поражения на выборах его влияние в Брюсселе резко сошло на нет, а созданный им правоконсервативный институт MCC лишился государственного финансирования.

В Кремле заявили, что будут оценивать шаги нового правительства Венгрии в двусторонних отношениях. Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО и ЕС использует «лживые заявления о якобы российской военной угрозе» для обоснования своей «радикальной милитаризации». Он отмечал, что Москва готова дать адекватный ответ на любые вызовы, модернизируя ядерную триаду и армию, а обвинения в агрессии против Европы назвал «бредом и грубой ложью».