Der Spiegel: новые власти Венгрии считают Россию мировой угрозой

Новое правительство Венгрии классифицировало Россию как «угрозу». Такая формулировка содержится в документе для Генеральной Ассамблеи ООН, подписанном венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, передает Der Spiegel.

«Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка»,— указано в документе. Будапешт также выражает в нем поддержку Киеву и усилиям, которые привели бы к переговорам об «устойчивом мире и долгосрочных гарантиях безопасности».

Der Spiegel отмечает, что господин Мадьяр меняет внешнеполитическую ориентацию страны и прерывает линию прежнего руководства во главе с Виктором Орбаном, которую считали пророссийской.

Выборы в Венгрии прошли в апреле 2026 года. На них победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Она получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199. Коалиция бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» сохранила за собой 52 мандата и ушла в оппозицию. Еще шесть кресел в парламенте достались праворадикальной партии «Наша родина».