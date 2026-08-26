Der Spiegel: новые власти Венгрии считают Россию мировой угрозой
Новое правительство Венгрии классифицировало Россию как «угрозу». Такая формулировка содержится в документе для Генеральной Ассамблеи ООН, подписанном венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, передает Der Spiegel.
«Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка»,— указано в документе. Будапешт также выражает в нем поддержку Киеву и усилиям, которые привели бы к переговорам об «устойчивом мире и долгосрочных гарантиях безопасности».
Der Spiegel отмечает, что господин Мадьяр меняет внешнеполитическую ориентацию страны и прерывает линию прежнего руководства во главе с Виктором Орбаном, которую считали пророссийской.
Выборы в Венгрии прошли в апреле 2026 года. На них победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Она получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199. Коалиция бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» сохранила за собой 52 мандата и ушла в оппозицию. Еще шесть кресел в парламенте достались праворадикальной партии «Наша родина».
Венгрия впервые официально классифицировала Россию как угрозу национальной безопасности, что закреплено в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписанных новым премьер-министром Петером Мадьяром. Документ, опубликованный в официальном венгерском вестнике Magyar Kozlony, отмечает, что «действия России представляют собой угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка».
После победы на выборах партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила 141 место из 199 в парламенте Венгрии. Это позволило им не только сформировать правительство, но и добиться принятия поправки к конституции, предусматривающей досрочное прекращение полномочий президента, что привело к отставке Тамаша Шуйока, ставленника прежнего премьер-министра Виктора Орбана.
При правлении Виктора Орбана, который занимал пост премьер-министра 16 лет, Венгрия считалась главным союзником Кремля в ЕС, блокировала санкции против России и добивалась смягчения ограничений. Однако после поражения на выборах в апреле 2026 года его влияние в Брюсселе резко сошло на нет, а созданный им правоконсервативный институт MCC лишился государственного финансирования.