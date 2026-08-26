Минпромторг предложил обязать госкомпании использовать «российский продукт» при оказании услуг
Минпромторг предложил распространить нацрежим в госзакупках на работы и услуги
Минпромторг России предлагает распространить национальный режим в госзакупках и закупках госкомпаний не только на товары, но и на услуги и работы в промышленности. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Антон Алиханов
Фото: пресс-служба президента РФ
Цель меры — вовлечь в работу простаивающие промышленные мощности, отметил министр. «Мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности»,— рассказал господин Алиханов.
Ведомство направило несколько соответствующих обращений, отметил глава Минпромторга. При этом в целом, по словам Антона Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн руб. в 2021 году до 7,3 трлн руб. в 2025 году. Объемы ввода новых мощностей увеличились более чем на 80%.
Механизм национального режима предусматривает преимущество российских товаров при госзакупках и закупках госкомпаний, а также ограничение или запрет покупки иностранных товаров, если есть отечественные аналоги. Мера действует с 1 января 2025 года и применяется только к конечным товарам.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который предоставляет преимущество товарам отечественного производства, в том числе иностранные заявки снимаются с торгов, если есть хотя бы одна заявка от российской компании. Ранее, с марта 2023 года, в обрабатывающей промышленности наблюдалась положительная динамика роста от 5% до 11%, с общим ростом производства на 8% в годовом выражении за первое полугодие. В январе 2026 года глава Минпромторга Антон Алиханов предлагал запретить госзакупки импортной продукции легкой промышленности стоимостью менее 1 млн рублей, что составило бы 98% объема госзакупок в физическом выражении и около 40% в денежном.