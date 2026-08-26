Умер венгерский писатель Петер Надаш

В возрасте 83 лет умер венгерский прозаик и драматург Петер Надаш. Он скончался в своем доме в Гомбоссеге на западе Венгрии, следует из сообщения в его соцсетях. Информацию подтвердила AFP его публицист Анетт Орос, не приведя подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Надаш

Фото: Gaspar Stekovics Петер Надаш

Фото: Gaspar Stekovics

Петер Надаш родился в 1942 году. В возрасте 16 лет остался сиротой. Карьеру начал в 1960-х годах как журналист, работал в том числе в женском журнале Nok Lapja. В 1974 году получил стипендию Университета Гумбольдта. В 1980–1981 годах был лектором драматического театра в Дьере. Его первыми литературными работами стали сборники повестей и новелл «Библия» (1967) и «Поиски ключей» (1969). Среди наиболее известных его произведений — романы «Конец семейного романа» (1977) и «Книга воспоминаний» (1986). В 2010 году опубликовал пьесу «Пение сирен».

Писатель получил несколько международных наград, в том числе Европейскую литературную премию и Премию имени Франца Кафки. В 2011, 2012 и 2013 годах был номинирован на Нобелевскую премию. В 1993 году пережил инфаркт и несколько операций.