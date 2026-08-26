Мурал с портретом императора Николая II создадут в центре Екатеринбурга

Мурал с изображением последнего российского императора Николая II появится на фасаде здания Свердловскстата (ул. Толмачева, 23) в Екатеринбурге. В среду, 26 августа, перед началом работ по созданию росписи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил на площадке молебен, сообщили в Екатеринбургской епархии.

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Мурал размером 7 на 16 метров разместят на выступающей части фасада, сообщили в пресс-службе Свердловскстата. Николай II будет изображен в полный рост на фоне ключевых достижений эпохи 1894–1917 годов.

Последнего российского императора Николая II, его семью и нескольких приближенных расстреляли в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева (на его месте построен Храм-на-крови) в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

Автором проекта выступил художник Сергей Храмов, известный муралом князя Михаила Тверского в Твери. Работы реализуются при поддержке Первого православного телеканала «Спас» и Екатеринбургской епархии.

В июле в Свердловской области в 23-й раз прошел международный фестиваль «Царские дни», посвященный 108-й годовщине гибели Николая II и его семьи. С 11 по 21 июля в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Алапаевске прошло более 100 мероприятий — богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и лекции. Кульминацией фестиваля стал Царский крестный ход, в котором приняли участие около 30 тыс. верующих. В ночь на 17 июля они прошли 21 км от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря на Ганиной Яме.

Полина Бабинцева