Агента украинской разведки будут судить за шпионаж в Белгородской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины 1990 года рождения, который обвиняется в шпионаже в интересах украинских спецслужб (ст. 276 УК РФ, максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в УФСБ России по Белгородской области. Материалы дела направлены в областной суд.

Подсудимого задержали в марте 2026-го и заключили под стражу.

По версии следствия, украинца завербовало главное управление разведки Минобороны Украины посредством иностранных мессенджеров. По заданию кураторов он установил координаты скопления российских военнослужащих и военной техники в одном из муниципалитетов Белгородской области. Данные подсудимый отправил на Украину. Они могли быть использованы для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова к 16 годам лишения свободы за передачу сведений, составляющих гостайну, для перехода на сторону ВСУ. Он признан виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Мария Свиридова