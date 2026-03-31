ФСБ задержала в Белгородской области подозреваемого в шпионаже украинца

В Белгородской области сотрудники управления ФСБ по региону задержали гражданина Украины 1990 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах украинской разведки (ст. 276 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в белгородском УФСБ.

По версии следствия, украинец был завербован главным управлением разведки Минобороны Украины посредством иностранных мессенджеров. По заданию кураторов он установил координаты скопления российских военнослужащих и военной техники в одном из муниципалитетов Белгородской области. Данные фигурант отправил на Украину. Они могли быть использованы для нанесения ударов по позициям российских войск.

В середине марта апелляция ужесточила приговор уроженцу Украины Михаилу Ковтуну, признанному виновным в госизмене в Белгородской области. По просьбе брата, работающего в Минобороны Украины, он снял на автомобильный видеорегистратор российских военнослужащих и места их дислокации, а после передал материалы родственнику. За это Ковтуну сначала назначили 17 лет лишения свободы, а затем — 21.

Алина Морозова