Жителя Курска осудили за передачу гостайны для перехода на сторону ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова к 16 годам лишения свободы передачу сведений, составляющих гостайну, для перехода на сторону ВСУ. Он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205. 5 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из 16 лет лишения свободы осужденный должен провести первые три года в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд также назначил ему ограничение свободы на год и штраф 40 тыс. руб.

Как установил суд, курянин действовал в пользу «Легиона "Свобода России"» (организация признана в России террористической и запрещена). Он передавал сведения, составляющие государственную тайну, а также иную информацию, которая использовалась против безопасности РФ. Кроме того, осужденный легализовал полученные за это 20 тыс. руб. Суд изъял их в доход государства.

В мае стало известно, что в отношении жителя Курской области 2002 года рождения возбуждено уголовное дело о госизмене. Следствие считает, что фигурант собирал информацию о военных и гражданских объектах в интересах спецслужб Украины.

Алина Морозова