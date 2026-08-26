Завод телематического оборудования в ОЭЗ «Орел» нарастил производство за 125 млн

Компания «Три Точки Мануфактуринг» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Орел» увеличила производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб на 20%. Инвестиции в проект составили 125 млн руб., из которых 100 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщили в ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод «Три Точки Мануфактуринг» в ОЭЗ «Орел»

Фото: Корпорации развития Орловской области Завод «Три Точки Мануфактуринг» в ОЭЗ «Орел»

Фото: Корпорации развития Орловской области

Как пояснили в фонде, выпускаемые заводом «Три точки» комплектующие поставляются для установки в автомобили брендов Chery и Tenet. Предприятие расширило участок производства блоков управления системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», увеличив объема выпуска на 40 тыс. единиц в год. Общие мощности завода возросли на 20% — до 240 тыс. единиц в год.

За счет займа ФРП компания приобрела технологическое оборудование, в том числе автомат монтажа и установки электронных компонентов, автоматическую оптическую инспекцию, а также системы рентгеновского контроля, разделения заготовок и интеллектуального хранения изделий.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — государственная система экстренного реагирования, которая призвана автоматически вызывать спасателей, скорую помощь и полицию, если автомобиль попал в аварию. Блок управления передает сигнал, чтобы сведения об аварии как можно скорее доходили до экстренных оперативных служб и помощь не задерживалась.

«Три точки» с 2025 года поставляют блоки управления на завод ООО «АГК» в Калуге, где собирают автомобили. За счет расширения компания рассчитывает нарастить отгрузки продукции на 20%. Они будут устанавливаться на автомобили Tenet T4, T7 и T8, а также Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro.

О планах расширения производства «Три точки мануфактуринг» «Ъ-Черноземье» сообщал в апреле. На тот момент объем инвестиций не раскрывался, а власти заявляли, что рассчитывают на рост приборостроительной отрасли и экономики Орловской области.

По данным Rusprofile, ООО «Три Точки Мануфактуринг» зарегистрировано в Мценском районе Орловской области в 2021 году. Основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контролирует компанию Антон Жуков через ООО «Три точки» (99% долей), еще 1% принадлежит ООО «Тес лаб». В 2025 году выручка общества составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 487 млн руб. Директор — Дмитрий Филатов. Он же руководит орловскими ООО «Три точки технологии» и ООО «Три точки мануфактуринг», а также московским ООО «Три точки тюнинг».

Проект по созданию данного завода реализуется на территории региона с 2021 года. В 2023-м «Ъ-Черноземье» сообщал, что в предприятие за год было вложено более 162 млн руб. Ранее объем вложений в него планировался на уровне 1 млрд руб.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов