АвтоВАЗ опроверг фейки вокруг производства Lada Azimut

АО «АвтоВАЗ» официально отреагировало на распространение недостоверной информации о производстве новой модели Lada Azimut. Компания выступила с заявлением, опровергая ряд сообщений соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным автопроизводителя, до конца 2026 года планируется выпуск нескольких тысяч товарных автомобилей Lada Azimut. Производственный план на 2027 год предусматривает значительное увеличение объемов производства — несколько десятков тысяч единиц.

Старт производства новой модели запланирован на сентябрь 2026 года, что подтверждается официальным производственным графиком предприятия.

В заявлении компании особо отмечается системный характер распространения недостоверной информации. АвтоВАЗ намерен предпринять все необходимые правовые действия в отношении распространителей фейковых новостей в рамках действующего законодательства.

Представители предприятия подчеркивают, что проект Lada Azimut находится в активной фазе реализации. Все производственные планы выполняются согласно утвержденному графику. Компания призывает СМИ и общественность ориентироваться только на официальную информацию.

В июле Lada Azimut прошла краш-тесты и прошла проверку на прочность, в том числе, столкновением со стальным столбом.

Георгий Портнов