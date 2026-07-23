АвтоВАЗ испытал Lada Azimut на прочность ударом о столб

Кроссовер Lada Azimut успешно прошел дополнительное испытание на боковой удар о столб — тест, не входящий в обязательную программу сертификации. Испытание проводилось по методике Правил ООН № 135, которая считается одним из наиболее требовательных международных стандартов. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во время теста автомобиль разогнали до 32 км/ч и направили под углом на неподвижный стальной столб так, чтобы удар пришелся точно в центр головы манекена. В момент столкновения штатно сработали механизм предварительного натяжения ремня, боковые подушки безопасности и боковые шторки.

По данным измерений, датчики на манекене зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4 % от предельно допустимого значения. Нагрузки на таз, позвоночник, бедра, плечи и область брюшной полости также остались в допустимых пределах.

Помимо показателей нагрузок, эксперты зафиксировали корректную работу ряда критически важных систем: не было утечек топлива, штатно активировалась аварийная сигнализация, автоматически разблокировались дверные замки и сработала система ЭРАГЛОНАСС.

Высокие результаты стали возможны благодаря ряду инженерных решений. Эффективно отработали зоны программируемой деформации и каркас кузова, в конструкции которого увеличено содержание стали повышенной прочности. Дополнительную защиту обеспечивает модернизированная силовая схема кузова — часть этих решений уже применяется на Lada Vesta.

Повысить уровень безопасности помогают и дополнительные датчики: в дверях и центральной стойке кроссовера установлены датчики бокового удара, а также встроенные датчики давления. Данные с них поступают в блок управления подушками безопасности, который принимает решение о срабатывании за несколько тысячных долей секунды.

Георгий Портнов